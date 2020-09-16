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16 сентября 16°C
Жизнь

Бизнесмен из Барнаула победил в президентском конкурсе управленцев

Представитель Алтайского края, директор дивизиона компании «БЕРГ Холдинг» Максим Штепин стал одним из 106 победителей конкурса управленцев «Лидеры России-2020», сообщили в краевом дворце молодежи.

Владимир Путин поздравляет лидеров России.
Владимир Путин поздравляет лидеров России.
kremlin.ru

Всего из 233 тыс. участников третьего сезона по итогам всех испытаний в суперфинал вышло 300 участников из 54 регионов России, двое граждан Украины и один гражданин Белоруссии.

Два дня суперфинала участники решали реальные кейсы от партнеров конкурса, слушали лекции и боролись за победу.

Награждение прошло в подмосковном Солнечногорске. Победители теперь получат в наставники одного из 96 ведущих управленцев России, год консультаций с топ-менеджерами крупнейших компаний и государственными деятелями, а также миллион рублей в виде гранта на обучение в любом вузе России.

Владимир Путин поздравляет лидеров России.
Владимир Путин поздравляет лидеров России.
kremlin.ru

В суперфинале, помимо Максима Штепина, участвовали еще два представителя региона: Андрей Маклаков, коммерческий директор «ОТС», и Артем Поломошнов, финансовый директор компании «Арсал», президент краевой шахматной федерации.

Компания, в которой работает победитель, занимается автомобильными запчастями.

Конкурс проводится при поддержке Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте России по инициативе Владимира Путина.

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