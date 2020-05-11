Бизнесмен из Сибири, которого обвиняли в мошенничестве, возглавил приемное отделение коронавирусного госпиталя

О назначении Кангуна заведующим приемным отделением подмосковного госпиталя на базе выставочного центра «Крокус экспо» в Красногороске сообщил телеканал «360».
Местные СМИ отмечают, что Кангун имеет медобразование — анестезиолог-реаниматолог. До основания «Крепости» работал в БСМП и был главой педиатрического отделения скорой помощи.
Временный госпиталь в «Крокус экспо» развернули по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева.
Примечательно, что контракт с владельцем «Крокуса» заключили без тендера и общественных слушаний на основании введенного в области режима повышенной готовности. Сумма контракта превышает миллиард рублей.
Кангун владел автодилерской группой «Крепость» в Красноярске — около 20 компаний, включая центры Toyota, Lexus, Jaguar, Land Rover, Bentley, Porsche и не только.
В 2018 году «Тойота Мотор» расторгла отношения с холдингом из-за нарушений дилерского соглашения. Это осложнило отношение с другими брендами в портфеле.
Точку над автоимперией поставили клиенты дилера, которые обратились в полицию.
Выяснилось, что проданные автомобили находились в залоге у банков. Кангуна, которого признали банкротом, подозревали в мошенничестве, сообщает НГС.