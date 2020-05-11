Бизнесмен из Сибири, которого обвиняли в мошенничестве, возглавил приемное отделение коронавирусного госпиталя

Директор обанкротившейся красноярской ГК «Крепость» Александр Кангун стал заведующим приемного отделения подмосковного госпиталя для больных коронавирусом, сообщает « Тайга.инфо ».

Горбольница №5. Подготовка к приему больных с коронавирусом.

О назначении Кангуна заведующим приемным отделением подмосковного госпиталя на базе выставочного центра «Крокус экспо» в Красногороске сообщил телеканал «360».

Местные СМИ отмечают, что Кангун имеет медобразование — анестезиолог-реаниматолог. До основания «Крепости» работал в БСМП и был главой педиатрического отделения скорой помощи.

Временный госпиталь в «Крокус экспо» развернули по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева.

Примечательно, что контракт с владельцем «Крокуса» заключили без тендера и общественных слушаний на основании введенного в области режима повышенной готовности. Сумма контракта превышает миллиард рублей.

Автомобиль. открытые источники ( CC0)

Кангун владел автодилерской группой «Крепость» в Красноярске — около 20 компаний, включая центры Toyota, Lexus, Jaguar, Land Rover, Bentley, Porsche и не только.

В 2018 году «Тойота Мотор» расторгла отношения с холдингом из-за нарушений дилерского соглашения. Это осложнило отношение с другими брендами в портфеле.

Точку над автоимперией поставили клиенты дилера, которые обратились в полицию.

Выяснилось, что проданные автомобили находились в залоге у банков. Кангуна, которого признали банкротом, подозревали в мошенничестве, сообщает НГС.