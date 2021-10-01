Бизнесвумен и жена Прохора Шаляпина. Что известно о смерти Клаудии Дэвис

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Когда появилась информация о смерти Дэвис?

О кончине супруги Шаляпин сообщил 30 сентября на странице в Instagram.

«Мне тяжело это писать, и я очень не хочу в это верить, но моей Танечки больше нет… Прощай, моя Танюша, я буду помнить и любить тебя всегда», — написал он.