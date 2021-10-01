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Жизнь

Бизнесвумен и жена Прохора Шаляпина. Что известно о смерти Клаудии Дэвис

Клаудиа Дэвис, жена певца Прохора Шаляпина, умерла в одной из больниц США. Рассказываем, когда стало известно о трагическом событии и из-за чего оно произошло.

Татьяна Дэвис и Прохор Шаляпин.
Татьяна Дэвис и Прохор Шаляпин.
СС0
1
Кто такая Клаудиа Дэвис?

Кладуиа, или Татьяна, Дэвис — бизнесвумен, заработавшая состояние на сети юридических фирм.

Татьяна родилась в СССР в 1979 году. В начале 1990-х она с родителями переехала в Канаду, где окончила факультет психологии Университета Оттавы, а также получила юридическое образование.

2
Когда стало известно о романе Дэвис и Шаляпина?

О том, что Клаудиа встречается с музыкантом Прохором Шаляпиным, поклонники узнали в конце 2020 года. Пара познакомилась в Монако и продолжила романтическое общение в путешествии на круизном лайнере. Поженились возлюбленные 31 июля 2021-го.

3
Как жена Прохора Шаляпина заразилась COVID-19?

Предположительно, Дэвис заразилась прямо на свадьбе, состоявшейся в Лас-Вегасе. По данным «Комсомольской правды», 3 августа женщина уже получила положительный тест на ковид.

От госпитализации она отказалась, чтобы избежать карантина.

Тест на коронавирус.
Тест на коронавирус.
Pixabay.com

Клаудиа по совету знакомого обратилась к частному врачу, расписавшему ей лечение за 11 тысяч долларов.

4
Как протекала болезнь Татьяны?

Спустя неделю процедур бизнесвумен стало хуже из-за упавшей до 60% сатурации. Впоследствии, Дэвис отправили в больницу и подключили к аппарату ИВЛ.

Коронавирус, больница.
Коронавирус, больница.
zdravalt.ru

9 августа Татьяне диагностировали обширное поражение легких. Ее ввели в медикаментозную кому.

5
Когда появилась информация о смерти Дэвис?

О кончине супруги Шаляпин сообщил 30 сентября на странице в Instagram.

«Мне тяжело это писать, и я очень не хочу в это верить, но моей Танечки больше нет… Прощай, моя Танюша, я буду помнить и любить тебя всегда», — написал он.

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