Бизнесвумен В Алтайском крае идет под суд за уклонение от налогов на 18 млн рублей

Обвинительное заключение по уголовному делу об уклонении от уплаты налогов на сумму более 18 млн рублей утвердила прокуратура Алтайского края. Под суд за данное предступление пойдет 44-летняя бизнеследи.

Как сообщили в надзорном ведомстве, женщине вменяют часть 1 статьи 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов, совершенное в крупном размере).

По версии следствия, директор ООО «ТК Сибирь» в период с января 2018 по март 2020 годов приобретала товары у юрлиц, находящихся на упрощенной системе налогообложения и не являющихся плательщиками налога на добавленную стоимость.

«С целью ухода от уплаты налога на добавленную стоимость своим юридическим лицом она через подставные фирмы оформляла бухгалтерские документы, якобы свидетельствующие о приобретении товаров у организаций, уже оплативших налог», — уточняют правоохранители.

В итоге бюджетная система России не дополучила налогов на сумму в размере более 18 млн рублей.

Уголовное дело будет рассматриваться в Шипуновском районном суде.