Black Star представил новое лицо коллаборации с «Пятёрочкой» и PepsiCo

Торговая сеть «Пятёрочка», бренд PepsiCo и артисты лейбла Black Star объявили о продолжении акции «Чёрный эксклюзив». Рассказываем, кто будет новым лицом акции и удалось ли рэп-исполнителям выиграть спор с «Пятёрочкой».

Кто стал лицом «Чёрного эксклюзива»?

Тимати, основатель лейбла Black Star, подвёл итоги голосования, анонсированного на специальной странице PepsiCoX5.ru. Новым героем кампании стал артист Олег Терновой, выступающий под псевдонимом TERNOVOY (раньше фанаты знали его как Terry). Теперь представлять «чёрные» продукты и участвовать в дальнейших акциях от PepsiCo Терновой и Тимати будут вместе.

Акция «Чёрный эксклюзив» продолжается! Фото предоставлено торговой сетью «Пятерочка». Акция «Чёрный эксклюзив» продолжается! Фото предоставлено торговой сетью «Пятерочка».

А что за спор?

Прошедшей весной PepsiCo совместно с сетью магазинов «Пятёрочка» и лейблом Black Star запустили лимитированную линейку продукции. В магазинах «Пятёрочка» появились стильные упаковки в фирменных тёмных оттенках лейбла — чипсы Lay’s Black Star Burger и напиток Pepsi Dark Vanilla. Тогда же в социальных сетях «Пятёрочка» бросила вызов фанатам Black Star: если все товары серии «Чёрный эксклюзив» будут распроданы до 31 мая, то одна из «Пятёрочек» полностью окрасится в чёрный цвет.

Акция «Чёрный эксклюзив» продолжается! Фото предоставлено торговой сетью «Пятерочка».

Чем закончился первый этап акции «Чёрный эксклюзив»?

В результате фанаты лейбла Black Star с легкостью справились с челленджем. И торговая сеть выполнила свои обязательства: одна из московских «Пятёрочек» на один день, 12 июня, полностью сменила свой дизайн. Чёрным стало всё: фасад, интерьер, форма сотрудников, кассовая зона, даже карта лояльности «Выручай-карта» была выпущена лимитированным тиражом в фирменном стиле Black Star.

Акция «Чёрный эксклюзив» продолжается! Фото предоставлено торговой сетью «Пятерочка».

Александра Калюкина,

директор по маркетингу торговой сети «Пятёрочка»:

«Пятёрочка» всегда поддерживает актуальные тенденции и удивляет своих гостей. Но, похоже, наш «чёрный эксклюзив» стёр все возможные границы. Мы доказали, что ритейл может быть свежим, ярким и современным, а покупатели «Пятёрочки» готовы к самым неожиданным вызовам и поддерживают всё новое".

Акция «Чёрный эксклюзив» продолжается! Фото предоставлено торговой сетью «Пятерочка».

Справка

«Чёрный эксклюзив» — не первое успешное сотрудничество торговой сети «Пятёрочка» с известными брендами. Необычные коллаборации с популярными артистами и трендсеттерами — новый и перспективный вектор развития компании.