Благая весть: что нужно делать на Благовещение

В народной традиции Благовещение также имеет и другое название — Бабий праздник. В этот день архангел Гавриил сообщил Деве Марии о скором рождении Сына Божия Иисуса Христа.

История праздника Благовещение

Дословно название праздника переводится как «благая весть». И посвящен он событиям, которые описаны в Евангелии от Луки.

Дева Мария, жившая в городе Назарете и воспитывавшаяся при храме, в юном возрасте дала обет девства. В 14 лет благочестивый старец Иосиф взял ее в жены и стал хранителем ее чистоты.

В Благовещение к Марии явился архангел Гавриил и сообщил благую весть. Она станет матерью сына Божия Иисуса Христа: "Радуйся Благодатная! Господь с Тобою! Благословенна Ты между женами. Ты обрела благодать у Бога; и вот, зачнешь во чреве и родишь Сына, и наречешь Ему имя: Иисус".

Церковное празднование Благовещения

На Благовещение в храмах проходит всенощное бдение, которое начинается с Великого повечерия, и читается Литургия св. Иоанна Златоуста. Во время богослужения священники рассказывают всем пришедшим о сути праздника и явлении ангела к Деве Марии.

Священнослужители в этот день надевают облачения голубого цвета. Это цвет богородичных праздников.

Рождение

Девушки и женщины 7 апреля молятся о рождении ребенка, излечении от бесплодия, о здоровье для детей.

В старину на этот день существовал обычай — выкупать у продавцов птиц и выпускать их на волю. Это считалось проявлением любви и заботы ко всему живому и способом донести до Бога свои просьбы и молитвы.

Семена

Накануне праздника и в само Благовещение освящают семена в Церкви. Считается, что в это время Бог благословляет землю и растения. Освященные семена должны дать по-настоящему богатый урожай.

Народные приметы 7 апреля

Нет облаков и яркое солнце — летом частыми будут грозы.

У березы появились первые листочки — к солнечному лету.

Дождь — хорошая примета для рыбаков, весь год рыба будет хорошо ловиться.

Дождь пошел — лето предстоит дождливое, много грибов.

Теплый ветер предвещает теплое лето.

Тепло — осень окажется морозной.

К этому времени не сошел снег — осень окажется теплой.

Пасха

Какая погода в этот день, такая будет и на Пасху.

Самое важное - в нашем Telegram-канале