Конкурс «Миссис Россия мира» прошел 5 июня в подмосковном клубе «Барвиха Luxury Village». Обладательницей звания «Миссис Россия Вселенная — 2024» стала Наталья Чистякова, дипломированный визажист и мама двоих детей, из Барнаула. Победительница рассказала altapress.ru, с какими трудностями столкнулась и какое значение имеет для нее соревнование.

Вернуть красоту

Участвовала в 2021 году в конкурсе «Королева Алтая». Он дал право посещать любые такие конкурсы всероссийского уровня.

Этот конкурс для Натальи — особый. В прошлом году в день рождения она попала в больницу. После этого долго восстанавливалась и очень поправилась:

«Как сейчас помню. Стою перед зеркалом и загадываю желание: Господи, дай мне стимул взять себя в руки, снова начать вести здоровый образ жизни, вернуть свою красоту, — рассказывает Наталья. — На следующий же день мне позвонила моя директор Наталья Пашинина, которое организовывает конкурсы в Барнауле и Москве. Предложила поучаствовать, и я согласилась. Вдобавок оказалось, что мой лечащий врач сведущ в теме таких конкурсов, часто помогает девочкам прийти в форму».

«Миссис Россия Вселенная — 2024» Наталья Чистякова. предоставлено altapress.ru «Миссис Россия Вселенная — 2024» Наталья Чистякова. предоставлено altapress.ru

С середины февраля началась активная подготовка. Наталья стала регулярно тренироваться, взяла уроки дефиле. На все было три месяца — не фантастический, но, признается героиня, довольно сжатый срок. Также за это время были отдельно отшиты костюмы специально для выступлений.

Красота и успех

Конкурс длился с 31 мая по 6 июня. Программа этих дней была довольно насыщенной: фотосессии, тренировки, дефиле, репетиции выхода на сцену. Вставали участницы в 5-6 утра, а спать ложились очень поздно.

«Никто из нас до самого конца не знал, кто выйдет в лидеры. По итогу из 119 участниц какое-то звание получили 55».

Одним из основных критериев оценки являлась, конечно, красота — нужно обладать природными данными, классической красотой. Плюс, конкурс «Миссис Мира» отличается от «Мисс Мира» тем, что все участницы — в чем-либо преуспевающие девушки, возможно, со своим бизнесом.

Наталья Чистякова

По профессии Наталья Чистякова — визажист и свадебный стилист. Однако самостоятельно краситься посреди конкурса довольно сложно, поэтому ей помогала коллега Светлана Унгифук — без ее участия такой хороший результат вряд ли был бы достигнут.

«На самом деле, те участницы, которые отшивали индивидуальные наряды и приехали со своим визажистом, смотрелись более выигрышно», — отметила Наталья Чистякова.

Гамма чувств

Победительница признается — волнение присутствовало, притом большое. Однако эти чувства зачастую перекрывались большой усталостью. В иной день участницам приходилось быть сутки на ногах.

Подготовка к конкурсу и сам конкурс — это большой труд. Но для Натальи он стоил того. Конкурс дал толчок к тому, чтобы снова следить за собой после болезни и реабилитации.

«Я благодарна всему, что случилось, рада результату, — поделилась миссис Россия Вселенная. — Несмотря на разные слухи, честность в этих конкурсах есть. Я подготовилась на сто процентов и прошла испытания достойно. Можно сказать, ехала за короной. И когда объявили результат, пусть усталость и перекрывала эмоции, я ощутила невероятный восторг».

Наталью тепло поддерживает семья — муж и две дочери. Супруг и дети приехали вместе с Натальей в Москву, чтобы быть рядом.

«Дочери восприняли результаты крайне положительно, — рассказывает победительница. — Гордятся, что мама заняла такой статус. Мама — всегда самая красивая для каждого ребенка, а тут еще и такое подтверждение. Девочки говорят, что счастливы».

«Миссис Россия Вселенная — 2024» Наталья Чистякова с дочерьми. предоставлено altapress.ru

В целом, отмечает Наталья Чистякова, это не просто конкурс красоты. Это настоящая школа жизни, наполненная различными тренингами, семинарами, мастер-классами и тренировками. Образовательного интенсива этой недели хватит точно на полгода вперед.

«Очень интересно на таких мероприятиях наблюдать за людьми, — вспоминает победительница. — Как они реагируют на успех или неудачи, как они сморят на то, что в конкурсе появляются фавориты. Эмоции у всех зашкаливали».

Титул «Миссис Россия Вселенная» дает право отправиться на международные конкурсы в Корее и Америке. Наталья Чистякова поделилась, что хотела бы поехать на «Мисс Мира» в Лос-Анджелес.

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