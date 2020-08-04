Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
4 августа 26°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Жизнь

Благодаря гигантской надписи SOS моряков нашли на необитаемом острове

Австралийские и американские военные спасли троих моряков с необитаемого острова Пайкелот в Микронезии.

Море. Волны.
Море. Волны.
СС0

Их обнаружили благодаря большой надписи SOS на песке, пишет The Guardian.

30 июля моряки вышли в море на 7-метровой лодке, но сбились с пути, на судне закончилось топливо.

Австралия и США организовали их поиски. Через три дня один из вертолетов заметил надпись SOS на берегу необитаемого острова. Туда отправили десантный корабль, который обнаружил трех пропавших моряков.

Моряки оказались в 190 км от пункта отправления, пишет polit.ru. Спасенные чувствуют себя нормально.

Об острове и государстве

Федеративные Штаты Микронезии — государство в Океании, расположенное на Каролинских островах, к северу от берегов Новой Гвинеи, включает в себя более 600 небольших островов.

Необитаемый остров Пайкелот, длиной менее полукилометра, представляет собой низкий коралловый атолл, густо заросший лесом и являющийся местом гнездования черепах и морских птиц.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость