Благодаря гигантской надписи SOS моряков нашли на необитаемом острове

Их обнаружили благодаря большой надписи SOS на песке, пишет The Guardian.
30 июля моряки вышли в море на 7-метровой лодке, но сбились с пути, на судне закончилось топливо.
Австралия и США организовали их поиски. Через три дня один из вертолетов заметил надпись SOS на берегу необитаемого острова. Туда отправили десантный корабль, который обнаружил трех пропавших моряков.
Моряки оказались в 190 км от пункта отправления, пишет polit.ru. Спасенные чувствуют себя нормально.
Об острове и государстве
Федеративные Штаты Микронезии — государство в Океании, расположенное на Каролинских островах, к северу от берегов Новой Гвинеи, включает в себя более 600 небольших островов.
Необитаемый остров Пайкелот, длиной менее полукилометра, представляет собой низкий коралловый атолл, густо заросший лесом и являющийся местом гнездования черепах и морских птиц.