Несносный характер и стартап в гараже: 8 фактов из жизни Стива Джобса

1. Биологические родители Стива Джобса отдали его в приемную семью
Стив Джобс рос в приемной семье. Его биологические родители на тот момент были студентами — это сирийский беженец Джон Джандали и немецкая католичка Джоан Шибле. Родители девушки были категорически против этих отношений и грозились лишить ее наследства. В итоге незапланированного ребенка пара отдала в семью Пола и Клары Джобсов.
Стив очень раздражался, когда Джобсов называли его приемными родителями и всегда отвечал, что они настоящие. Однако во взрослом возрасте Стив захотел найти родню и нанял детектива. Встреча с родной матерью и сестрой состоялась спустя 31 год.
2. Приемные родители Стива пообещали дать ему высшее образованию
Биологическая мать Стива хотела отдать его только в ту семью, в которой у родителей есть высшее образование. У Клары и Пола Джобсов его не было, но они подписали обязательство, что оплатят обучение сына в колледже.
3. В 15 лет Джобс заработал на машину
В школьные годы Стив успел поработать в компании HP, разносчиком газет и на складе в одном из магазинов электроники. К 15 годам он заработал на свой первый автомобиль — двухцветный Nash Metropolian. Впрочем, в покупке финансово поучаствовал отец Джобса.
4. Еще в школе Джобс организовал первый бизнес. Незаконный
Друзья поняли, что есть способ звонить по всему миру бесплатно. Для этого нужно было повторить тональность звукового сигнала определенной частоты, а потом набрать необходимый телефонный номер, имитируя ту же тональность. Для этого существовало специальное устройство.
Парни решили создать дешевый аналог. Свои приспособления они продавали по 150 долларов при себестоимости в 40 долларов. На этом будущие основатели Apple неплохо заработали, однако после нескольких конфликтов с покупателями и полицией прикрыли бизнес.
Сам Джобс признавался, что извлек из этой истории два полезных урока. Первый — на электронике можно хорошо заработать. Второй — надо придумывать, как преподнести техническую новинку. Именно этим Джобс и занялся в своих будущих крупных бизнесах, тогда как Возняк взял на себя техническую часть.
5. Первый компьютер Apple Джобс создал вместе со своим школьным другом в гараже
Возняк смог создать портативный компьютер, который позже получил название Apple I. Джобс быстро разглядел коммерческий потенциал изобретения и предложил начать серийное производство. Над первым заказом в 50 компьютеров друзья работали в гараже Джобсов, в это время мама Стива принимала звонки от клиентов. Уже тогда Джобс проявил себя как лидер и неплохой продавец.
До этого покупателям приходилось самостоятельно собирать детали устройства. Компания Возняка и Джобса предлагала единый продукт, который не требовал от покупателя сборки.
6. У Стива Джобса был невыносимый характер
С Джобсом порой было сложно договориться по рабочим моментам. Он был грубым, резким и деспотичным по отношению к партнерам и подчиненным. Бывший коллега Джеф Раскин даже называл его «отвратительным руководителем». Повезло только Стиву Возняку, который не раз признавался, что его друг даже не повышает на него голос.
Сложности были и в общении с клиентами. Во время деловых встреч Джобс вел себя нагло и самоуверенно. Многих потенциальных партнеров отпугивали такие манеры.
После продолжительной работы с грубым и чрезмерно настойчивым Джобсом его коллеги решили отодвинуть его от руководства и добились его перевода на должность председателя совета директоров. С этого момента Стив Джобс не имел никаких реальных полномочий в компании. Но свое мнение Джобс все равно продолжал «продавливать». Спустя несколько лет он вернулся к руководству. Но уже в спокойной манере.
7. Джобс сформулировал правило трех кликов
Джобс настаивал, что основной принцип любого устройства — простота в использовании. Джобс вывел условное правило трех кликов: если не получается разобраться в функционале устройства при помощи трех действий, то структуру надо упрощать.
8. Альтернативное лечение
Стив Джобс умер 5 октября 2011 года от рака поджелудочной железы. Врачи заявили, что отказ от традиционных методов в пользу альтернативного лечения, убил его.
В память о создателе Apple в штаб квартире и кампусах компании на несколько недель приспустили флаги. Так же поступили в компаниях Microsoft и Disney.