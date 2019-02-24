Несносный характер и стартап в гараже: 8 фактов из жизни Стива Джобса

24 февраля 1955 года родился Стив Джобс — основатель компании Apple и киностудии Pixar. Его успех был головокружителен, а путь к нему труден. Его тяжелый характер помог ему создать создать компанию, но позже привел к увольнению из нее и он же, возможно, помешал борьбе со страшной болезнью Об этом и других противоречиях жизни Стива Джобса читайте в материале altapress.ru.

1. Биологические родители Стива Джобса отдали его в приемную семью

Стив Джобс рос в приемной семье. Его биологические родители на тот момент были студентами — это сирийский беженец Джон Джандали и немецкая католичка Джоан Шибле. Родители девушки были категорически против этих отношений и грозились лишить ее наследства. В итоге незапланированного ребенка пара отдала в семью Пола и Клары Джобсов.

Стив очень раздражался, когда Джобсов называли его приемными родителями и всегда отвечал, что они настоящие. Однако во взрослом возрасте Стив захотел найти родню и нанял детектива. Встреча с родной матерью и сестрой состоялась спустя 31 год.

2. Приемные родители Стива пообещали дать ему высшее образованию

Биологическая мать Стива хотела отдать его только в ту семью, в которой у родителей есть высшее образование. У Клары и Пола Джобсов его не было, но они подписали обязательство, что оплатят обучение сына в колледже.

Стив Джобс представляет новый Apple II в Купертино , Калифорния , 1977 г. fishki.net

3. В 15 лет Джобс заработал на машину

В школьные годы Стив успел поработать в компании HP, разносчиком газет и на складе в одном из магазинов электроники. К 15 годам он заработал на свой первый автомобиль — двухцветный Nash Metropolian. Впрочем, в покупке финансово поучаствовал отец Джобса.

4. Еще в школе Джобс организовал первый бизнес. Незаконный

Первый логотип компании Apple wikipedia.org

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Стив и его друг Стивен Возняк организовали стартапкоторый оказался прибыльнымно не очень легальным.

Друзья поняли, что есть способ звонить по всему миру бесплатно. Для этого нужно было повторить тональность звукового сигнала определенной частоты, а потом набрать необходимый телефонный номер, имитируя ту же тональность. Для этого существовало специальное устройство.

Парни решили создать дешевый аналог. Свои приспособления они продавали по 150 долларов при себестоимости в 40 долларов. На этом будущие основатели Apple неплохо заработали, однако после нескольких конфликтов с покупателями и полицией прикрыли бизнес.

Сам Джобс признавался, что извлек из этой истории два полезных урока. Первый — на электронике можно хорошо заработать. Второй — надо придумывать, как преподнести техническую новинку. Именно этим Джобс и занялся в своих будущих крупных бизнесах, тогда как Возняк взял на себя техническую часть.

5. Первый компьютер Apple Джобс создал вместе со своим школьным другом в гараже

Возняк смог создать портативный компьютер, который позже получил название Apple I. Джобс быстро разглядел коммерческий потенциал изобретения и предложил начать серийное производство. Над первым заказом в 50 компьютеров друзья работали в гараже Джобсов, в это время мама Стива принимала звонки от клиентов. Уже тогда Джобс проявил себя как лидер и неплохой продавец.

Apple I wikipedia.org

До этого покупателям приходилось самостоятельно собирать детали устройства. Компания Возняка и Джобса предлагала единый продукт, который не требовал от покупателя сборки.

Apple II wikipedia.org Apple III wikipedia.org Apple Macintosh wikipedia.org

6. У Стива Джобса был невыносимый характер

С Джобсом порой было сложно договориться по рабочим моментам. Он был грубым, резким и деспотичным по отношению к партнерам и подчиненным. Бывший коллега Джеф Раскин даже называл его «отвратительным руководителем». Повезло только Стиву Возняку, который не раз признавался, что его друг даже не повышает на него голос.

Сложности были и в общении с клиентами. Во время деловых встреч Джобс вел себя нагло и самоуверенно. Многих потенциальных партнеров отпугивали такие манеры.

После продолжительной работы с грубым и чрезмерно настойчивым Джобсом его коллеги решили отодвинуть его от руководства и добились его перевода на должность председателя совета директоров. С этого момента Стив Джобс не имел никаких реальных полномочий в компании. Но свое мнение Джобс все равно продолжал «продавливать». Спустя несколько лет он вернулся к руководству. Но уже в спокойной манере.

7. Джобс сформулировал правило трех кликов

Джобс настаивал, что основной принцип любого устройства — простота в использовании. Джобс вывел условное правило трех кликов: если не получается разобраться в функционале устройства при помощи трех действий, то структуру надо упрощать.

Стив Джобс wikipedia.org

8. Альтернативное лечение

Стив Джобс умер 5 октября 2011 года от рака поджелудочной железы. Врачи заявили, что отказ от традиционных методов в пользу альтернативного лечения, убил его.

В память о создателе Apple в штаб квартире и кампусах компании на несколько недель приспустили флаги. Так же поступили в компаниях Microsoft и Disney.