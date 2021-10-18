Благодаря программе «Сердце Алтая» помощь получат тысячи нуждающихся семей

Наш край довольно большой и занимает площадь более 167 тысяч километров! А в помощи и поддержке нуждаются тысячи семей.

Первым делом мы решили какую поддержку наш фонд «Облака» может оказать для жителей края. И конечно же — это помощь вещами.

Вещей, для семьи в которой дети, необходимо много, так как детки быстро растут. Помимо этого, необходимо одеть всю семью по сезону.

Вещевая помочь помогает сохранить часть бюджета семьи и пустить его на другие нужды.

Но! Как помочь семьям по всему Алтайскому краю и Республике Алтай, ведь ехать в Барнаул далеко и затратно.

Для вещевой помощи благотворительным фондом «Облака» была разработана и реализуется программа «Сердце Алтая», где нам удалось открыть уже 10 пунктов бесплатной выдачи вещей в разных уголках.

Вещи в пункты выдачи поступают уже отсортированными по категориям и сезонам. И уже ждут своих обладателей.

Помощь вещами в рамках проекта «Сердце Алтая». Фото: благотворительный фонд «Облака»

Если вам или вашим знакомым необходима помощь, обязательно обращайтесь в бесплатные пункты выдачи по адресам: с. Староалейское , ул. Кирова , 50 , куратор: Татьяна Викторовна. Тел.: 8−913−237−17−81 с. Быстрый Исток , ул. Некрасова , 9 , кабинет N18 , куратор Борис Николаевич. Тел.: 8−923−715−21−48 с. Усть-Чарышская Пристань. ул. 1 Мая , 15., куратор: Евгения Александровна. Тел.: 8−960−937−18−41 р.п. Тальменка , ул. Партизанская , 76 , куратор Галина Фёдоровна. Тел.: 8−983−555−26−14 г. Камень-на-Оби , ул. Пушкина , 7 , куратор Наталья Владимировна. Тел.: 8−929−394−46−33 , 8−929−346−51−77 г. Новоалтайск , ул. Октябрьская , 14/1 , 2 этаж ( на базе Благотворительного магазина Charity Market). Тел.: 8−962−803−56−96 г. Бийск , ул. Героя Советского Союза Васильева , 46/1 , цокольный этаж ( на базе Благотворительного магазина Charity Market). Тел.: 8−963−500−13−00 г. Горно-Алтайск , ул. Чорос-Гуркина , 9а , 2 этаж ( на базе Благотворительного магазина Charity Market). Тел.: 8−960−956−55−01 с. Новороманово , ул. Коммунистическая , 23 , куратор: Светлана Валерьевна. Тел.: 8−983−100−41−62 с. Стародроченино , Заринский район ул. 60 лет СССР , 13 , куратор: Марина. Тел.: 8 929 330 7072

Проект «Сердце Алтая». Фото: благотворительный фонд «Облака»

Бесплатная качественная адресная помощь в фонде «Облака» гарантирована при наличии одного из документов: справка о статусе малоимущей семьи;

справка о статусе многодетной семьи;

справка о статусе матери/отца-одиночки;

справка/удостоверение об инвалидности родителя или ребёнка;

ходатайство в свободной форме о бесплатной выдаче вещей семье от школы , детского сада , социальной защиты.

Но даже если у семьи нет ни одного из этих документов, просьба о помощи всё равно будет принята и рассмотрена специалистами фонда.

Помощь и поддержка важна каждому!

Проект реализуется при поддержке «Фонда президентских грантов»

Прочитать о программах фонда и узнать, как принять в них участие, можно на сайте фонда, а также во «ВКонтакте» и в Instagram.