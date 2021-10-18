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Благодаря программе «Сердце Алтая» помощь получат тысячи нуждающихся семей

Наш край довольно большой и занимает площадь более 167 тысяч километров! А в помощи и поддержке нуждаются тысячи семей.

Помощь вещами в рамках проекта "Сердце Алтая".
Помощь вещами в рамках проекта "Сердце Алтая".
Фото: благотворительный фонд "Облака"

Первым делом мы решили какую поддержку наш фонд «Облака» может оказать для жителей края. И конечно же — это помощь вещами.

Вещей, для семьи в которой дети, необходимо много, так как детки быстро растут. Помимо этого, необходимо одеть всю семью по сезону.

Вещевая помочь помогает сохранить часть бюджета семьи и пустить его на другие нужды.

Но! Как помочь семьям по всему Алтайскому краю и Республике Алтай, ведь ехать в Барнаул далеко и затратно.

Для вещевой помощи благотворительным фондом «Облака» была разработана и реализуется программа «Сердце Алтая», где нам удалось открыть уже 10 пунктов бесплатной выдачи вещей в разных уголках.

Вещи в пункты выдачи поступают уже отсортированными по категориям и сезонам. И уже ждут своих обладателей.

Помощь вещами в рамках проекта &quot;Сердце Алтая&quot;.
Помощь вещами в рамках проекта «Сердце Алтая».
Фото: благотворительный фонд «Облака»

Если вам или вашим знакомым необходима помощь, обязательно обращайтесь в бесплатные пункты выдачи по адресам:

  1. с. Староалейское, ул. Кирова, 50, куратор: Татьяна Викторовна. Тел.: 8−913−237−17−81
  2. с. Быстрый Исток, ул. Некрасова, 9, кабинет N18, куратор Борис Николаевич. Тел.: 8−923−715−21−48
  3. с. Усть-Чарышская Пристань. ул. 1 Мая, 15., куратор: Евгения Александровна. Тел.: 8−960−937−18−41
  4. р.п. Тальменка, ул. Партизанская, 76, куратор Галина Фёдоровна. Тел.: 8−983−555−26−14
  5. г. Камень-на-Оби, ул. Пушкина, 7, куратор Наталья Владимировна. Тел.: 8−929−394−46−33, 8−929−346−51−77
  6. г. Новоалтайск, ул. Октябрьская, 14/1, 2 этаж (на базе Благотворительного магазина Charity Market). Тел.: 8−962−803−56−96
  7. г. Бийск, ул. Героя Советского Союза Васильева, 46/1, цокольный этаж (на базе Благотворительного магазина Charity Market). Тел.: 8−963−500−13−00
  8. г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, , 2 этаж (на базе Благотворительного магазина Charity Market). Тел.: 8−960−956−55−01
  9. с. Новороманово, ул. Коммунистическая, 23, куратор: Светлана Валерьевна. Тел.: 8−983−100−41−62
  10. с. Стародроченино, Заринский район ул. 60 лет СССР, 13, куратор: Марина. Тел.: 8 929 330 7072
Проект &quot;Сердце Алтая&quot;.
Проект «Сердце Алтая».
Фото: благотворительный фонд «Облака»

Бесплатная качественная адресная помощь в фонде «Облака» гарантирована при наличии одного из документов:

  • справка о статусе малоимущей семьи;
  • справка о статусе многодетной семьи;
  • справка о статусе матери/отца-одиночки;
  • справка/удостоверение об инвалидности родителя или ребёнка;
  • ходатайство в свободной форме о бесплатной выдаче вещей семье от школы, детского сада, социальной защиты.

Но даже если у семьи нет ни одного из этих документов, просьба о помощи всё равно будет принята и рассмотрена специалистами фонда.

Помощь и поддержка важна каждому!

Проект реализуется при поддержке «Фонда президентских грантов»

Прочитать о программах фонда и узнать, как принять в них участие, можно на сайте фонда, а также во «ВКонтакте» и в Instagram.

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