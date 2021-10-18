Благодаря программе «Сердце Алтая» помощь получат тысячи нуждающихся семей

Первым делом мы решили какую поддержку наш фонд «Облака» может оказать для жителей края. И конечно же — это помощь вещами.
Вещей, для семьи в которой дети, необходимо много, так как детки быстро растут. Помимо этого, необходимо одеть всю семью по сезону.
Вещевая помочь помогает сохранить часть бюджета семьи и пустить его на другие нужды.
Но! Как помочь семьям по всему Алтайскому краю и Республике Алтай, ведь ехать в Барнаул далеко и затратно.
Для вещевой помощи благотворительным фондом «Облака» была разработана и реализуется программа «Сердце Алтая», где нам удалось открыть уже 10 пунктов бесплатной выдачи вещей в разных уголках.
Вещи в пункты выдачи поступают уже отсортированными по категориям и сезонам. И уже ждут своих обладателей.
Если вам или вашим знакомым необходима помощь, обязательно обращайтесь в бесплатные пункты выдачи по адресам:
- с. Староалейское, ул. Кирова, 50, куратор: Татьяна Викторовна. Тел.: 8−913−237−17−81
- с. Быстрый Исток, ул. Некрасова, 9, кабинет N18, куратор Борис Николаевич. Тел.: 8−923−715−21−48
- с. Усть-Чарышская Пристань. ул. 1 Мая, 15., куратор: Евгения Александровна. Тел.: 8−960−937−18−41
- р.п. Тальменка, ул. Партизанская, 76, куратор Галина Фёдоровна. Тел.: 8−983−555−26−14
- г. Камень-на-Оби, ул. Пушкина, 7, куратор Наталья Владимировна. Тел.: 8−929−394−46−33, 8−929−346−51−77
- г. Новоалтайск, ул. Октябрьская, 14/1, 2 этаж (на базе Благотворительного магазина Charity Market). Тел.: 8−962−803−56−96
- г. Бийск, ул. Героя Советского Союза Васильева, 46/1, цокольный этаж (на базе Благотворительного магазина Charity Market). Тел.: 8−963−500−13−00
- г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, 9а, 2 этаж (на базе Благотворительного магазина Charity Market). Тел.: 8−960−956−55−01
- с. Новороманово, ул. Коммунистическая, 23, куратор: Светлана Валерьевна. Тел.: 8−983−100−41−62
- с. Стародроченино, Заринский район ул. 60 лет СССР, 13, куратор: Марина. Тел.: 8 929 330 7072
Бесплатная качественная адресная помощь в фонде «Облака» гарантирована при наличии одного из документов:
- справка о статусе малоимущей семьи;
- справка о статусе многодетной семьи;
- справка о статусе матери/отца-одиночки;
- справка/удостоверение об инвалидности родителя или ребёнка;
- ходатайство в свободной форме о бесплатной выдаче вещей семье от школы, детского сада, социальной защиты.
Но даже если у семьи нет ни одного из этих документов, просьба о помощи всё равно будет принята и рассмотрена специалистами фонда.
Помощь и поддержка важна каждому!
Проект реализуется при поддержке «Фонда президентских грантов»
Прочитать о программах фонда и узнать, как принять в них участие, можно на сайте фонда, а также во «ВКонтакте» и в Instagram.