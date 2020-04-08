Благодатный огонь из Иерусалима передадут российским представителям в изолированном самолете

Паломники в этом году не будут присутствовать в иерусалимском храме Воскресения Христова (известного также как храм Гроба Господня) в Великую Субботу, когда состоится церемония схождения Благодатного огня, сообщает ТАСС . Тем не менее огонь прибудет в Москву.

«Церемония 18 апреля состоится, как и всегда, только без присутствия паломников. Церемония пройдет с ограниченным количеством участников. В ней будут участвовать порядка 10 человек», — сказал глава департамента по делам диаспоры и мировых религий МИД Израиля Акива Тор.

Из храма Гроба Господня трансляция церемонии будет вестись на весь мир, пишет bfm.ru. <Храм Гроба Господня в Иерусалиме был закрыт 25 марта из-за пандемии коронавируса.>

Не выходить из самолетов

«После церемонии огонь будет доставлен представителями Греческой православной церкви к Яффским воротам Старого города Иерусалима, после чего представители посольств, что не обязательно, но, скорее всего, это будут они, доставят огонь в аэропорт „Бен-Гурион“. Представители, которые прилетят за огнем, не смогут выходить из своих самолетов из-за условий карантина, но им передадут огонь те, кто получит его у Яффских ворот», — сказал Тор.

Благодатный огонь из Храма Гроба Господня в Иерусалиме доставят в столицы православных стран, в том числе в Москву, в канун Пасхи, сообщает РИА Новости.

«В соответствии с решениями властей Москвы и Московской области, организовать массовую встречу Благодатного огня в аэропорту Внуково не представляется возможным. Благодатный огонь будет принесен к началу Пасхального богослужения», — говорится в сообщении Фонда Андрея Первозванного.

Будет ли огонь традиционно доставляться в регионы России, Алтайский край в том числе, пока неизвестно.

В 2020 году Великая Суббота (день, предшествующий Пасхе) выпадает на 18 апреля.

Служба в сгоревшем соборе

Во французской столице в Страстную пятницу, которая наступит по католическим канонам 10 апреля, состоится служба в сгоревшем почти год назад соборе Парижской Богоматери (Нотр-Дам-де-Пари), пишут «Известия».

Месса пройдет при ограниченном числе участников.