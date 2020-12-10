Благотворительный фонд «Облака» открывает набор слушателей на онлайн-школу для волонтеров

Участником онлайн-школы может каждый. Ограничений по возрасту, опыту и географии нет.

Первая публичная открытая школа волонтеров была создана в 2015 г, тогда еще волонтерским движением «Облака». Первые годы оказания помощи бедным женщинам в движение входило более 300 волонтеров.

Пока не был создан штат сотрудников, которые ежедневно оказывают профессионально помощь одиноким женщинам, все делали волонтеры.

Именно поэтому в этом году фонд Облака @fond_oblaka решил написать программу онлайн-школы @schoolvolunteeroblaka для всех желающих попробовать свои волонтерские силы, узнать, как можно помочь, кому можно помочь в нашем городе или в других городах Сибири. Как выбрать свою общественную организацию и помогать детям, взрослым и пожилым через нее.

Фонд Потанина выделил средства на создание онлайн-школы и видеокурса на платформе Степик, чтобы как можно больше жителей сибирских городов могли в удобное время узнать азы волонтерства и выбрать для себя подходящую программу.

Онлайн-школа. Благотворительный фонд «Облака»

Команда фонда «Облака» приглашает заполнить анкету слушателя онлайн-школы и подать заявку до 20 декабря. Количество мест ограничено.

Все занятия будут проходить онлайн через платформу ZOOM. Обучение бесплатное за счет выделенных грантовых средств.

Всего онлайн-школа будет проходить 3 месяца: с 15 декабря по 28 февраля.

Каждый участник школы, посетивший наибольшее количество онлайн-занятий — получит:

Волонтерскую книжку: онлайн и бумажную. Сертификат о прохождении онлайн-школы волонтеров. Благодарственное письмо за участие в волонтерских проектах разных общественных организаций на территории России ( мы не ограничиваем территориально Сибирью участников онлайн-школы). То есть в ходе курса у вас уже будет возможность на практике попробовать себя в волонтерстве или уже показать свои практические волонтерские часы. Ваша анкета волонтера будет размещена на сайте БФ «Облака» в галерее волонтеров , как почетного участника онлайн-школы и количество практических волонтерских часов , которые вы уже прошли или пройдете за время занятий. Рекомендационное письмо от фонда «Облака» в любую другую общественную организацию , в которой вам захочется стать волонтером. Для студентов колледжей и высших учебных заведений мы подготовим отдельное благодарственное письмо с занесением туда всех 24 часов онлайн-обучения за три месяца. Подарок от детей фонда «Облака», который мы пришлем вам по почте за участие в онлайн-школе. Подарок ручной работы на память от наших подопечных , ради которых мы работаем каждый день!

Теперь стать волонтером еще легче!

Чтобы поступить в онлайн-школу, просим заполнить в этой форме анкету и нажать «Отправить».

В течение 2 дней после заполнения онлайн-анкеты, с каждым кандидатом в слушатели курса свяжется Виктория, помощница по набору волонтеров и расскажет о дальнейших действиях.

Проект реализуется победителем конкурса «Школа филантропии» благотворительной программы «Эффективная филантропия» Благотворительного фонда Владимира Потанина.