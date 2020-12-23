Благотворительный фонд «Облака» совместно с попечителями и друзьями запустил масштабный новогодний розыгрыш подарков

Когда человек остался один на один со своей бедой и руки опускаются от безысходности, он всегда может попросить помощи в фонде. Семь лет фонд «Облака» помогает тем, кто оказался в беде.
Новогодний розыгрыш в Облаках — это возможность подарить частичку чуда для нуждающихся семей и их детей, а для себя выиграть самые восхитительные призы.
Более 30 подарков от спонсоров: умные часы, беспроводная колонка, наборы от компании Greenway, новогодний бокс от Леруа Мерлен, наборы с корейской косметикой, набор украшений и еще много великолепных призов, которые могут стать вашими за пожертвование в размере 150 рублей.
Каждый участник розыгрыша гарантировано получит подарок от магазина Shopogolik.
Все собранные средства будут направлены на поддержку подопечных семей фонда в новогодние праздники.
- Быть подписанным на аккаунт @fond_oblaka, аккаунт розыгрыша @oblaka2021 и всех спонсоров, которые предоставили подарки. Найти их можно в подписках аккаунта @oblaka2021
- Сделать пожертвование в фонд «Облака» на сумму 150 рублей
- Отправить подтверждение платежа в Direct аккаунта с розыгрышем @oblaka2021
Количество пожертвований от одного человека не ограничено!
Победители будут выбраны 28 декабря в прямом эфире!
Подробно об условиях розыгрыша и подарках в @oblaka2021.
Участвуйте! Помогайте! Выигрывайте!
Организатор розыгрыша: Фонд помощи многодетным и малоимущим семьям, детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей и людям, попавшим в сложную жизненную ситуацию «ОБЛАКА». Срок проведения розыгрыша 18.12.20−28.12.20 г.г. Подробную информацию об организаторе, правилах проведения розыгрыша, количестве призов или выигрышей, сроках, месте и порядке их получения смотрите в @oblaka2021