Благотворительный фонд «Облака» совместно с попечителями и друзьями запустил масштабный новогодний розыгрыш подарков

Призовой фонд более 200 000 рублей!

Когда человек остался один на один со своей бедой и руки опускаются от безысходности, он всегда может попросить помощи в фонде. Семь лет фонд «Облака» помогает тем, кто оказался в беде.

Новогодний розыгрыш в Облаках — это возможность подарить частичку чуда для нуждающихся семей и их детей, а для себя выиграть самые восхитительные призы.

Более 30 подарков от спонсоров: умные часы, беспроводная колонка, наборы от компании Greenway, новогодний бокс от Леруа Мерлен, наборы с корейской косметикой, набор украшений и еще много великолепных призов, которые могут стать вашими за пожертвование в размере 150 рублей.

Каждый участник розыгрыша гарантировано получит подарок от магазина Shopogolik.

Все собранные средства будут направлены на поддержку подопечных семей фонда в новогодние праздники.

Для участия необходимо: Быть подписанным на аккаунт @fond_oblaka, аккаунт розыгрыша @oblaka2021 и всех спонсоров , которые предоставили подарки. Найти их можно в подписках аккаунта @oblaka2021 Сделать пожертвование в фонд «Облака» на сумму 150 рублей Отправить подтверждение платежа в Direct аккаунта с розыгрышем @oblaka2021 Количество пожертвований от одного человека не ограничено! Победители будут выбраны 28 декабря в прямом эфире! Подробно об условиях розыгрыша и подарках в @oblaka2021.

Участвуйте! Помогайте! Выигрывайте!

Организатор розыгрыша: Фонд помощи многодетным и малоимущим семьям, детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей и людям, попавшим в сложную жизненную ситуацию «ОБЛАКА». Срок проведения розыгрыша 18.12.20−28.12.20 г.г. Подробную информацию об организаторе, правилах проведения розыгрыша, количестве призов или выигрышей, сроках, месте и порядке их получения смотрите в @oblaka2021