Благотворительный фонд Сбербанка «Вклад в будущее» и Агентство стратегических инициатив собирают материалы для школы будущего

Благотворительный фонд Сбербанка «Вклад в будущее» и Агентство стратегических инициатив запустили конкурс «Учебные материалы для школы будущего», задача которого — отбор учебных материалов для «Цифровой платформы персонализированного образования для школы». В основе новой образовательной программы — активная деятельность учащегося, ориентация на цели, а не на темы. Выбор учебных целей — за самим учеником.

Для того, чтобы принять участие в конкурсе, необходимо подать заявку с учебными материалами, включающими цели и задания, которые необходимо выполнить ученику. Все материалы должны быть ориентированы на предметы, которые изучают в 5−9 классах.

Конкурс проводится по семи номинациям: «Обучение в игре», «Видеоматериалы», «Универсальные компетентности в предметном содержании», «Межпредметность и междисциплинарность», «Новые грамотности», «Пример из жизни» и «Школьник — школьнику».

В конкурсе могут принять участие как юридические лица, так и работники всех типов образовательных организаций, студенты и школьники. Педагогический стаж и возраст участников не ограничены.

Победителей в каждой из номинаций ждут денежные призы. Организаторы учредили также специальные призы — это бесплатное прохождение обучения в рамках образовательного интенсива «ОСТРОВ 10−21» Университета НТИ «20.35» и бесплатное участие в V Международной конференции «Больше чем обучение: как добиться изменения поведения?».

Заявки принимаются по электронной почте contest@vbudushee.ru до 30 апреля 2020 г. Призеры будут определены с 15 по 30 мая 2020 г., итоги конкурса опубликуют в «Учительской газете», а также на сайте Благотворительного фонда Сбербанка «Вклад в будущее».

С Положением о проведении конкурса можно ознакомиться на официальном сайте фонда «Вклад в будущее».

Справка

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