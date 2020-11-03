Благоустроенный пригород. Поселки в трех районах Барнаула становятся комфортнее благодаря поддержке местных инициатив

Проект поддержки местных инициатив, который реализуется в Алтайском крае с 2016 года, является отличной возможностью для жителей пригородных поселков муниципальных образований благоустроить и сделать комфортнее общественные пространства рядом со своим домом.

Региональный проект также весьма показателен и с точки зрения прямого взаимодействия граждан и органов власти в вопросах создания качественной социальной среды в отдаленных от центра города территориях.

В Барнауле программа поддержки местных инициатив реализуется в трех районах города, имеющих в своем составе сельские населенные пункты.

Так, в текущем году в поселках краевого центра воплотили в жизнь шесть местных инициатив. Среди них — обустройство детской площадки в поселке Лесной (общая стоимость работ составила 930 тыс. руб.), создание беговой дорожки в поселке Научный городок (1,49 млн руб.), устройство спортивной площадки в Борзовой Заимке (1,43 млн руб.).

Также жители выступили за обустройство линии наружного освещения по улице Центральная в поселке Березовка (общая стоимость работ 1,23 млн руб.), пешеходного тротуара по переулку Благодатный в поселке Центральный (990 тыс. руб.) и за ремонт дороги по улице Надежда в поселке Казенная Заимка (1,19 млн руб.).

Общая стоимость реализации этих проектов составила 7,3 млн рублей. Вклад местных жителей в их реализацию — порядка 1 млн рублей.

Важно отметить, что вложения граждан в реализацию проекта поддержки местных инициатив является обязательным условием при конкурсном отборе. Вклад со стороны населения в тот или иной проект должен составлять не менее 5% от заявленной суммы.

Кроме того в реализации местных инициатив участвуют и предприниматели.

Основная же часть расходов на реализацию мероприятий по благоустройству сельских населенных пунктов профинансирована из бюджетов Алтайского края и Барнаула.

В 2021 году проект поддержки местных инициатив в пригородных поселках Барнаула будет продолжен.

Так, в Индустриальном районе жителями выбран проект по обустройству в будущем году детской площадки в микрорайоне «Молодость» в селе Власиха по улице Спортивной, 1а-1л.

Строительство спортивной площадки в поселке Борзовая Заимка. Пресс-служба администрации города Барнаула.

Участники собрания определили денежный вклад населения в реализацию проекта в размере 5% (50 тысяч рублей) от общей стоимости проекта. Доля вклада со стороны юридических лиц составит 50 тысяч рублей. Всего на обустройство площадки планируется потратить 950 тысяч рублей.

Также на собрании была избрана инициативная группа, которая, в случае победы в конкурсе, будет следить за реализацией проекта.

В Ленинском районе краевой столицы на конкурс в 2021 году заявлены сразу три местные инициативы:

асфальтрование дороги по улице Гвардейской в поселке Научный Городок;

обустройство детской площадки в селе Гоньба;

устройство линии наружного освещения по ул. Садовая в поселке Казенная заимка.

А в Центральном районе на будущий год в рамках программы поддержки местных инициатив планируется реализация еще четырех проектов:

устройство разворотной площадки в поселке Центральном ( конечная остановка маршрутного такси № 59);

конечная остановка маршрутного такси № 59); установка спортивных снарядов на детской площадке по улице Клубная в поселке Мохнатушка напротив дома № 42;

ремонт дороги по улице Н. Ивлева на станции Ползуново;

обустройство спортивной площадки на территории школы № 95 в поселке Черницк.

Подробную информацию о проекте развития, основанном на местных инициативах, можно получить на информационном портале «алтайпредлагай.рф».