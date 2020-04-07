Благовещение 2020: что нужно сделать в этот день и почему лучше не жениться

7 апреля православная церковь отмечает великий праздник — Благовещение. В этот день Богородица узнала, что станет материю Иисуса Христа. Рассказываем, можно ли жениться в этот день, что нужно делать и от чего лучше отказаться.

История праздника Благовещение

Дословно название праздника переводится как «благая весть». И посвящен он событиям, которые описаны в Евангелии от Луки.

Дева Мария, жившая в городе Назарете и воспитывавшаяся при храме, в юном возрасте дала обет девства. В 14 лет благочестивый старец Иосиф взял ее в жены и стал хранителем ее чистоты.

В Благовещение к Марии явился архангел Гавриил и сообщил благую весть. Она станет матерью сына Божия Иисуса Христа: «Радуйся Благодатная! Господь с Тобою! Благословенна Ты между женами. Ты обрела благодать у Бога; и вот, зачнешь во чреве и родишь Сына, и наречешь Ему имя: Иисус».

Этот день в православии входит в перечень двенадцати главных праздников. Он отмечается ежегодно в один и тот же день — 7 апреля.

Церковное празднование Благовещения

На Благовещение в храмах проходит всенощное бдение, которое начинается с Великого повечерия, и читается Литургия св. Иоанна Златоуста. Во время богослужения священники рассказывают всем пришедшим о сути праздника и явлении ангела к Деве Марии.

Священнослужители в этот день надевают облачения голубого цвета. Это цвет богородичных праздников.

Голубь. Благовещение. СС0

Что можно и чего нельзя делать в Благовещение

В 2020 году праздник не выпадает на Страстную неделю перед Пасхой, поэтому на него есть послабления постящимся. Сегодня можно употреблять в пищу рыбу.

Еще в Благовещение в церквях и соборах после службы выпускают из клеток голубей. В знак напоминания о свободе для каждого Божьего творения.

В этот день нельзя работать или заниматься домашним трудом. Даже отъезд на заработки считается грехом. Вместо этого день посвящают добрым делам. Например, в праздник угощали всех нуждающихся.

Также нельзя ругаться, злословить, конфликтовать с близкими, желать людям зла и употреблять алкоголь. Нельзя и заниматься магией, гадать и увлекаться приметами. В церкви их считают суеверием.

Можно ли жениться в Благовещение?

В 2020 году праздник выпадает на Великий пост. Это период покаяния и воздержания. Поэтому православная церковь не рекомендует заключать брак в Благовещение.