Блин всему голова. Как в старину праздновали Масленицу

Масленица — праздник восточных славян, который длится неделю перед Великим Постом. Главный день праздничной недели — седьмой, завершающий. Рассказываем, как праздновали наши предки.

Традиции на Масленицу

Во все времена люди стремились отпраздновать её как можно богаче, сытнее и веселее, ведь считалось, что если так отметить Масленицу, то и весь следующий год будет столь же благополучным и сытым.

Люди снаряжали повозки с лошадьми и массовой процессией следовали за масленичным чучелом, которое везли на главную площадь. Сожжение чучела Масленицы было традиционно для северных, центральных и поволжских губерний.

Затем следовал обед, а после него праздничная церковная служба. Она знаменовала начало Великого поста.

Существовали и прочие традиции, связанные с последним днем торжества,. Например, люди массово просили друг у друга прощения.

Считалось, что в этот день любой грех может быть прощен, если произнести вслух слова раскаяния. Люди повсюду произносили извинения, и греховным считалось их не принять.

Блины , Масленица. CC0

Приметы на Масленицу