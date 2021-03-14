Блин всему голова. Как в старину праздновали Масленицу

Традиции на Масленицу
Во все времена люди стремились отпраздновать её как можно богаче, сытнее и веселее, ведь считалось, что если так отметить Масленицу, то и весь следующий год будет столь же благополучным и сытым.
Люди снаряжали повозки с лошадьми и массовой процессией следовали за масленичным чучелом, которое везли на главную площадь. Сожжение чучела Масленицы было традиционно для северных, центральных и поволжских губерний.
Затем следовал обед, а после него праздничная церковная служба. Она знаменовала начало Великого поста.
Существовали и прочие традиции, связанные с последним днем торжества,. Например, люди массово просили друг у друга прощения.
Считалось, что в этот день любой грех может быть прощен, если произнести вслух слова раскаяния. Люди повсюду произносили извинения, и греховным считалось их не принять.
Приметы на Масленицу
- Считается, что если блины не получаются, то жди беды и несчастья, если же кушанье горячее и румяное, удача и счастье будут сопутствовать семье.
- Много блинов — к обогащению и процветанию, мало — год будет неурожайным и тяжелым.
- Весь год не будет ссор между зятем и тещей, если она накормит его вкусными блинчиками.
- Одним из самых любимых развлечений на Масленицу считались качели. Принято думать, что чем выше качели поднимутся, тем богаче будет урожай. Не обошли приметы и горки: чем дольше проедешь, тем длиннее вырастет лен на полях.
- Если Масленичные гуляния сопровождает дождь, можно ожидать богатого урожая грибов в лесах. Если на Масленицу морозно и холодно, то лето будет теплым.