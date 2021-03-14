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Жизнь

Блин всему голова. Как в старину праздновали Масленицу

Масленица — праздник восточных славян, который длится неделю перед Великим Постом. Главный день праздничной недели — седьмой, завершающий. Рассказываем, как праздновали наши предки.

Масленица. Блины
Масленица. Блины
СС0

Традиции на Масленицу

Во все времена люди стремились отпраздновать её как можно богаче, сытнее и веселее, ведь считалось, что если так отметить Масленицу, то и весь следующий год будет столь же благополучным и сытым.

Люди снаряжали повозки с лошадьми и массовой процессией следовали за масленичным чучелом, которое везли на главную площадь. Сожжение чучела Масленицы было традиционно для северных, центральных и поволжских губерний.

Затем следовал обед, а после него праздничная церковная служба. Она знаменовала начало Великого поста.

Существовали и прочие традиции, связанные с последним днем торжества,. Например, люди массово просили друг у друга прощения.

Считалось, что в этот день любой грех может быть прощен, если произнести вслух слова раскаяния. Люди повсюду произносили извинения, и греховным считалось их не принять.

Блины, Масленица.
Блины, Масленица.
CC0

Приметы на Масленицу

  • Считается, что если блины не получаются, то жди беды и несчастья, если же кушанье горячее и румяное, удача и счастье будут сопутствовать семье.
  • Много блинов — к обогащению и процветанию, мало — год будет неурожайным и тяжелым.
  • Весь год не будет ссор между зятем и тещей, если она накормит его вкусными блинчиками.
  • Одним из самых любимых развлечений на Масленицу считались качели. Принято думать, что чем выше качели поднимутся, тем богаче будет урожай. Не обошли приметы и горки: чем дольше проедешь, тем длиннее вырастет лен на полях.
  • Если Масленичные гуляния сопровождает дождь, можно ожидать богатого урожая грибов в лесах. Если на Масленицу морозно и холодно, то лето будет теплым.
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