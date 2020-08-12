«Ближний круг»: стартовал конкурс проектов по поддержке старшего поколения

«Молодым — везде у нас дорога, старикам — везде у нас почет», так поется в известной песни о Родине. И действительно почет и забота о людях старшего поколения, помогают пожилому человеку, как можно дольше продолжать жить у себя дома в максимально комфортных условиях для него и его семьи. Для этого ему и его семье может понадобиться самая различная помощь — от домашней уборки и покупки продуктов до психологической поддержки и занятий по профилактике когнитивных нарушений.

Сегодня семья, ближайшее окружение человека, соседское сообщество, некоммерческие организации и инициативы играют уверенную роль в заботе о старшем поколении. Мы считаем, что усилия местного сообщества и служб социальной защиты должны быть совместными, а взаимодействие — продуктивным и постоянным. Практики заботы, способные объединять вокруг старшего поколения разные ресурсы заботы и поддержки, являются важными для здоровья наших бабушек и дедушек.

Порой организации или просто инициативные группы придумывают интересные и крутые программы для людей старшего поколения. Но им не хватает ресурсов на реализацию своих идей. Поэтому благотворительный фонд Елены и Геннадия Тимченко проводит конкурс «Ближний круг». Проекты-победители получат грант на развитие своей деятельности. Грантовый фонд проекта равен 10 млн рублей, максимальный размер гранта — 150 тысяч рублей.

Кто может подать заявку на участие в конкурсе? НКО с опытом в сфере поддержки старшего поколения;

Садовые товарищества;

ТОС и ТСЖ;

Бюджетные учреждения;

Другие инициативные группы в составе не менее 3-х человек.

Более подробно с конкурсом можно ознакомиться на ссылке: b-krug.ru

Отдельно хочется отметить, что фонд заинтересован в том, чтобы крутые проекты дошли до финала, поэтому он проводит вебинары и обучающие групповые лекции.

Поэтому 20 августа с 11:30 до 13:30 пройдет групповая консультация для Сибирского федерального округа.

Зарегистрироваться очень легко, просто перейдите по сслыке: https://bf-dobryy-gorod-peterburg.timepad.ru

Стартовал конкурс проектов по поддержке старшего поколения. Источник: фонд «Облака»

Во время встречи каждый получить рекомендации как составить содержательную и финансовую части заявки, на что обратить внимание и как избежать типичных ошибок. А также грантовый менеджер благотворительного фонда «Добрый город Петербург» Наталия Канальцева ответит на любые ваши вопросы.

Если вы хотели помогать людям старшего поколения или уже помогаете — дерзайте и принимайте участие в конкурсе. У вас точно получится!