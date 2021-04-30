30 апреля 13°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

Близнецы вместе отсидят за убийство чересчур романтичного сибиряка с букетом цветов

В Новосибирской области братьев-близнецов осудили за убийство мужчины, решившего подарить им букет цветов, сообщает региональная прокуратура.

Тюрьма, колючая проволока.
Тюрьма, колючая проволока.
pixabay.com

33-летних братьев-близнецов Ивана и Дмитрия Климентьевых осудили за «убийство, совершенное группой лиц» и «кражу».

Убийство произошло 4 мая 2019 года — пьяные братья на Центральном пляже избили 29-летнего мужчину.

«Потерпевший предложил Ивану принять от него букет цветов, что тому не понравилось. После совершения убийства Климентьевы похитили рюкзак, кофту и телефон <…> рюкзак и кофту выбросили, а телефон — продали», — рассказали в ведомстве.

Суд отправил близнецов в колонию особого режима. Иван получил 21 год лишения свободы, а Дмитрий — 18 лет.

Ранее житель Барнаула хотел на суде прикрыться братом-близнецом, чтобы избежать наказания за пьяную езду.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость