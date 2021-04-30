Близнецы вместе отсидят за убийство чересчур романтичного сибиряка с букетом цветов

В Новосибирской области братьев-близнецов осудили за убийство мужчины, решившего подарить им букет цветов, сообщает региональная прокуратура.

33-летних братьев-близнецов Ивана и Дмитрия Климентьевых осудили за «убийство, совершенное группой лиц» и «кражу».

Убийство произошло 4 мая 2019 года — пьяные братья на Центральном пляже избили 29-летнего мужчину.

«Потерпевший предложил Ивану принять от него букет цветов, что тому не понравилось. После совершения убийства Климентьевы похитили рюкзак, кофту и телефон <…> рюкзак и кофту выбросили, а телефон — продали», — рассказали в ведомстве.

Суд отправил близнецов в колонию особого режима. Иван получил 21 год лишения свободы, а Дмитрий — 18 лет.

Ранее житель Барнаула хотел на суде прикрыться братом-близнецом, чтобы избежать наказания за пьяную езду.