Блогер дошел пешком из Читы до Барнаула

Путешественник, музыкант и блогер Антон Шангин преодолел пешком почти 4 тысячи км. Он дошел из Читы до Барнаула, а планирует за семь лет обогнуть весь земной шар и вернуться в Читу.

30 января в Instagram он опубликовал фото из Барнаула, куда смог добраться несмотря на непогоду.

«Говорили не иди, но в целом ничего страшного. Буду тут около недели, может быть, чуть больше», — написал блогер.

Путешествие Шангин начал в мае 2019 года. Летом он прошел маршрутом «Чита — Улан-Удэ — Иркутск — Красноярск — Кемерово — Новосибирск» — почти 3000 км и больше 111 дней со средней скоростью 26 км в день.

«40 дней я пересекал Забайкалье — 540 км, 22 дня Бурятию — 392 км, 56 дней Иркутскую обл — 1049 км и 56 дней Красноярский край — 650 км. Закалялся на Арее и Байкале. Знакомился с Шаманом Якутом. Был волонтером в Тулуне и покорял Хамар-Дабан», — пишет путешественник под одним из своих видео на YouTube.

Блогер добавляет, что не претендует на рекорды, поэтому не торопится. но зато ежедневно снимает все, что происходит на пути: нагрузки, закаливание, навыки выживания и интервью с интересными людьми.