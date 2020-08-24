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24 августа
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Жизнь

Блогер из Рубцовска устроил фонтан из 10 тысяч литров Coca-Cola

Видео необычного эксперимента, который провели в Новосибирске, поделился уроженец Рубцовска Максим Монаков на своем YouTube канале.

Блогер из Рубцовска устроил фонтан из 10 тысяч литров Coca-Cola.
Блогер из Рубцовска устроил фонтан из 10 тысяч литров Coca-Cola.
youtu.be/EkZYCqJQduI

Блогер высыпал соду в 10 тыс. литров газированного напитка Coca-Cola. Все происходящее Максим со своей командой снял на видео.

Ролик состоит не только из результатов эксперимента, но и из демонстрации всех этапов подготовки. Блогер рассказал, что к этому событию он готовился четыре года, а расходы на съемку составили примерно 700 тыс. рублей. Из них 446 тыс. потратили на покупку напитка.

На кадрах можно увидеть, как Максим со своими друзьями выливает напиток в огромную металлическую бочку, а следом насыпают в нее огромное количество соды. После этого в небо поднимается огромный фонтан из Coca-Cola, под которым участники эксперимента решили пробежаться.

Видеоролик за три дня набрал более 6 млн просмотров и находится в трендах YouTube на 29 месте.

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