Блогер Митрошина погасила долг в 120 млн рублей

Блогер Александра Митрошина, продающая образовательные курсы, выплатила 120 млн рублей по делу о неуплате налогов. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Александра Митрошина продавала образовательные курсы по тому, как продавать товары и услуги в соцсетях. За это ее не раз обвиняли в инфоцыганстве.

Блогер была зарегистрирована как индивидуальный предприниматель. В марте 2023 года СК России возбудил против Митрошиной уголовное дело.

По данным следствия, в период с октября 2020 года по май 2022 года блогер применяла упрощенную систему налогообложения. Когда ее заработок на курсах превысил лимит, она не стала переходить на общую систему налогообложения и не уплачивать НДС и НДФЛ.

Известно, что деньги она переводила на подконтрольные ей счета других индивидуальных предпринимателей. Таким образом сумма неуплаченных налогов составила 120 млн рублей.

Ранее по той же причине задержали другого блогера, Елену Блиновскую. Сумма ее долга в разы выше — почти миллиард рублей.