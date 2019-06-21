Блогер рассказал, почему Дзюба выругался матом из-за «шаурмы для Путина»

Блогер Амиран Сардаров объяснил, почему капитан национальной сборной России по футболу Артем Дзюба выругался во время его видеообращения к президенту РФ Владимиру Путину в ходе «прямой линии».

Дзюба позавидовал идее создать «шаурму для Путина», уверен автор «Дневника хача».

«То, что Артем Дзюба выругался, я думаю, ему просто стало обидно, что предложил сначала президенту попробовать шаурму, а не ему», — приводит телеканал 360 слова Сардарова.

Блогер также предположил, что у футболиста тоже есть свой ларек с шаурмой, и он расстроился, что «не первый пропиарил» его.

Во время «прямой линии» Сардаров спросил российского лидера о целях принятия закона об устойчивом Рунете, пишет ura.ru.

В конце вопроса он прорекламировал свое заведение с шаурмой и пригласил туда главу государства.

«В Москве у меня самая вкусная шаурма», — сказал он.

Путин похвалил Сардарова за находчивость и поблагодарил за приглашение. В этот момент в объектив камеры попало лицо Дзюбы, который покачал головой и что-то произнес, пишет ura.ru.

Путин в шутку похвалил собеседника за то, что он не упустил возможность рассказать о своем бизнесе. В тот момент камера засняла Дзюбу, который покачал головой и что-то произнес. Впоследствии лингвисты предположили, что Артем Дзюба произнес нецензурное выражение.

«Прямая линия» с Путиным прошла 20 июня в Гостином дворе.