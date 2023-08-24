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Жизнь

Блогера Максима Каца* заочно приговорили к 8 годам колонии за фейки о ВС РФ

Басманный суд Москвы заочно приговорил Максима Каца* (признан в РФ иноагентом) к восьми годам колонии по делу о фейках о российской армии. Об этом сообщает ТАСС.

Максим Кац (признан в РФ иноагентом)
Максим Кац (признан в РФ иноагентом)
Скриншот YouTube

Дело рассматривалось без участия блогера, так как он в данный момент находится не в России.

Правоохранительные заинтересовались видео Каца* на его YouTube-канале от апреля 2022 года про события в Буче. По данным суда, блоггер рассказывал под видом достоверных сообщений новость о том, что якобы ВС РФ использовали для уничтожения населенных пунктов и гражданского населения в ходе спецоперации.

Однако позже Минобороны опровергли данную информацию.

Помимо восьми лет колонии общего режима Кацу* запретили администрировать интернет-ресурсы в течение четырех лет. Защита блогера настаивает на невиновности обвиняемого и намерена обжаловать приговор.

* - признан в РФ иноагентом.

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