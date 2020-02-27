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Жизнь

Блогеру предложили деньги за поддержку поправок в Конституцию

Томскому ведущему и блогеру Руслану Мирзаханову предложили деньги за посты в соцсетях в поддержку поправок в Конституцию, пишет «Сибирь.Реалии».

Конституция.
Конституция.
culture.ru

Переписку с известным в Томске SMM-специалистом Маратом Ахметшиным, которого называют человеком, близким к политическим кругам, он опубликовал в своем Instagram.

По словам блогера, его спросили о цене за пост и сторис, в которых подписчикам предлагалось бы в положительном ключе обсудить поправки.

При этом предлагались различные тематики на выбор. Главное, чтобы они были близки блогеру и его подписчикам.

«Я отрицательно к этому отношусь. Почему именно положительное мнение? Это ты так покупаешь блогеров?» — ответил томич.

Мирзаханов сообщил, что пока не готов дополнительно комментировать произошедшее. Ахметшин также не дает комментариев.

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