Блок для Covid-19: Песков купил в аптеке бейдж против вирусов

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что купил себе «блокатор вирусов» в виде бейджа, который можно носить на пиджаке, сообщает ТАСС.

«Это я сам в аптеке купил», — сказал Песков, отвечая на вопрос, рекомендовано ли теперь носить такие бейджи всем сотрудникам администрации президента.

Журналисты Life.ru разглядели блокатор на пиджаке Пескова во время трансляции совещания президента России с губернаторами, которое проводилось в формате видеоконференции, пишет РБК.

Бейдж — марки Air Doctor. На сайте производителя сообщается, что это блокатор вирусов «японского качества», который работает против гриппа и простуды.

Он способен справиться с инфекциями лучше обычных дезинфицирующих веществ за счет наличия твердого диоксида хлора в составе, утверждает компания. Стоимость бейджа составляет от 1750 руб.

Аналогичный блокатор той же компании-производителя можно купить — точнее, заказать — и в Барнауле. Только цена отличается от московской — более двух тысяч рублей. Но пока его нет в наличии до 16 апреля.

Работа президента осуществляется вне тех критериев, которые указаны в ограничивающих и рекомендательных документах, отметил ранее пресс-секретарь российского лидера.