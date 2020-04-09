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Жизнь

Блок для Covid-19: Песков купил в аптеке бейдж против вирусов

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что купил себе «блокатор вирусов» в виде бейджа, который можно носить на пиджаке, сообщает ТАСС.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
kremlin.ru

«Это я сам в аптеке купил», — сказал Песков, отвечая на вопрос, рекомендовано ли теперь носить такие бейджи всем сотрудникам администрации президента.

Журналисты Life.ru разглядели блокатор на пиджаке Пескова во время трансляции совещания президента России с губернаторами, которое проводилось в формате видеоконференции, пишет РБК.

Бейдж — марки Air Doctor. На сайте производителя сообщается, что это блокатор вирусов «японского качества», который работает против гриппа и простуды.

Он способен справиться с инфекциями лучше обычных дезинфицирующих веществ за счет наличия твердого диоксида хлора в составе, утверждает компания. Стоимость бейджа составляет от 1750 руб.

Аналогичный блокатор той же компании-производителя можно купить — точнее, заказать — и в Барнауле. Только цена отличается от московской — более двух тысяч рублей. Но пока его нет в наличии до 16 апреля.

Работа президента осуществляется вне тех критериев, которые указаны в ограничивающих и рекомендательных документах, отметил ранее пресс-секретарь российского лидера.

«Он не живет в своей квартире. У него есть квартира, есть в Москве. Он живет в государственной резиденции — это первое. Чаще всего он там, где живет, там и работает, и наоборот. Поэтому у него это относительное понятие. Что касается ношения маски, там, где публичные мероприятия, вы знаете, что мы обращаемся с просьбой к медикам, чтобы заранее могли тесты сдать участники этих мероприятий», — сказал Песков в ответ на вопрос журналистов, планирует ли Путин подать личный пример гражданам и остаться на несколько дней дома или носить медицинскую маску.

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