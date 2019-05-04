«Бочкари» запустили в Новосибирске новый формат кондитерской

Ресторанная группа «Бочкари», начинавшая с запуска пивного ресторана в Барнауле, запустила новый проект в Новоисибирске — кондитерскую Nikki Forkin Cakes, сообщает НГС Новосибирск .

Nikki Forkin Cakes (NFC) — миниатюрная кондитерская, рассчитанная преимущественно на продажу тортов и десертов навынос. Заведение открылось по соседству с рестораном «Сыроварня» на улице Ленина, который в сентябре прошлого года также открыла группа «Бочкари» по лицензии известного российского ресторатора Аркадия Новикова.

Издание сообщает, что набор десертов в кондитерской в целом универсален: торты, эклеры, фигурные пирожные (изображающие фрукты), а также макароны (французский десерт из двух половинок) и конфеты ручной работы. Уровень цен соответствует ценнику одиночных кондитерских с авторскими рецептами и отсутствием массового производства: макароны — 60 рублей за штуку, эклеры — 170 рублей, кусок торта (130 грамм) — 180 рублей. Это выше, например, чем в сетях Kuzina или Dudnik.

Для владельцев «Бочкарей» это уже третий проект в Новосибирске. Ранее они открыли два пивных ресторана «Бочкари» и масштабную «Сыроварню».

Напомним, ресторанную группу «Бочкари» возглавляет Виталий Брегадзе, он запустил этот проект в сотрудничестве с Вадимом Смагиным, собственником «Бочкаревского пивоваренного завода». Группа работает с 2015 года.