Бодибилдеры с алтайской фермы: хитрый способ увеличить надои молока

Ходят слухи, что зоотехники не спят ночами, чтобы создать идеальный рацион.

Рекорд по надоям — мечта каждого фермера! Действительно, рацион наших буренок становится более сбалансированным, чем у культуристов. Еще в феврале этого года компания «Мустанг-Сибирь» собирала руководителей крупнейших молочных хозяйств на международном форуме, чтобы обсудить мировые инновации в кормлении животных.

За молоко спасибо кукурузе

Участники конференции пришли к выводу, что корма из кукурузы ведут к увеличению надоев. Заметим, что эту культуру уже давно закладывают на силос, но вот новая концепция только заходит в край.

— В чем секрет?

— Французские эксперты семеноводческой компании «Коссад Семанс» предположили, что в поле можно посеять вперемешку два гибрида кукурузы, чтобы получить более питательный силос. Результаты испытаний подтвердили эффективность концепции под названием DUO — производство молока увеличилось.

Силос кукурузный

— Зачем сеять два гибрида?

— Гибриды кукурузы (в Алтайском крае это Спайси КС и Текни КС) подобраны так, что спелость, устойчивость к полеганию, урожайность у них схожая, а вот время расщепления крахмала в желудке животного — разная. Именно из-за этой особенности мы и получаем преимущества.

Дело в крахмале

Размеры посевных площадей у фермеров ограничены, поэтому повышение питательности зеленой массы, а в дальнейшем и силоса — это первая необходимость. Крахмал с быстрой и медленной усвояемостью равномерно питает организм коровы. На выходе мы получаем хорошую поедаемость, снижение риска ацидоза и повышение надоев.

Директор по развитию «Коссад Семанс Груп» Венсан Бильяр и руководитель компании «Мустанг-Сибирь» Андрей Токарев на форуме в Барнауле

Так, в СПК «Колхоз имени Ленина» Бийского района Алтайского края в прошлом году уже заложили силос из французских гибридов Спайси КС и Текни КС от «Коссад Семанс», посеянных по системе DUO. В этом году технологию повторили, потому что результат порадовал.

Обычный кукурузный силос 2018 года: при влажности 74,1% крахмал — 11,4, сахар — 1,8 грамма, энергия — 2,5 мегаджоулей (МДж).

Кукурузный силос по системе DUO 2019 года: при влажности 73,7% крахмал — 26,2, сахар — 9,3 грамма, энергия — 2,94 МДж.

Итого: энергия выросла на 0,44 МДж благодаря большему содержанию крахмала и сахара.

Рост надоев в СПК «Колхоз имени Ленина» вы можете наблюдать на графике:

График надоев в СПК «Колхоз имени Ленина» Бийского района

В 2020 году более десятка передовых хозяйств Алтайского края посеяли кукурузу по французской системе DUO. Среди них учхоз «Пригородное», «Заря», «Труд», «Новое дело» и другие. Остается пожелать землякам высокого урожая и рекордных надоев.

Официальный дистрибьютор семян Коссад Семанс и технологии DUО в Сибирском Федеральном округе агроэкспертная компания «Мустанг-Сибирь».

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