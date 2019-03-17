Boeing презентовал самый длинный самолет в мире

Компания Boeing провела для ограниченного круга участников презентацию самого длинного пассажирского самолета в мире — новейшего широкофюзеляжного лайнера Boeing 777X. Об этом сообщила CNN, пишет ТАСС.

13 марта первый Boeing 777X был представлен сотрудникам компании в помещении завода по производству широкофюзеляжных самолетов в городе Эверетт (штат Вашингтон). Лайнер получился даже немного длиннее, чем нынешний рекордсмен — двухпалубный Boeing 747−8.

Boeing unveiled the new 777X to the employee today without media debut. Here are few photos of her from Boeing employees. Credit: Boeing Employee#777x #Boeing777X pic.twitter.com/z4L8Jkzrah — Sam Chui (@SamChuiPhotos) 13 марта 2019 г.

По данным авиапроизводителя, длина нового лайнера составляет 77 м, размах крыльев — 72 м. Компания впервые в гражданской авиации применила технологию со складыванием крыльев, что ранее использовалось только в военной авиатехнике — как правило, для самолетов, которые предназначены для применения на авианосцах. Также Boeing 777X станет самым крупным в мире пассажирским самолетом с двумя двигателями. Диаметр турбины последних составляет почти 3,5 м.

Базовой модификацией новейшего лайнера станет Boeing 777−9X, которая в зависимости от компоновки сможет принять на борт от 400 до 425 пассажиров. Дальность полета базовой версии составит чуть более 14 тыс. км. Укороченная версия Boeing 777−8X, длина которой составит 70 м, сможет вместить 350−375 пассажиров и сможет пролететь немногим более 16 тыс. км.

В компании подчеркивают, что «расход топлива и эксплуатационные расходы будут ниже, чем у моделей конкурентов на 10−12%". Первый полет новейший лайнер совершит уже в ближайшие месяцы, а поставки заказчикам ожидаются в 2020 году.