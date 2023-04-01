1 апреля
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Жизнь

Богатырскую трешку с лесом в коридоре продают за 6,6 млн рублей в Барнауле

Трехкомнатную квартиру с живописными обоями в коридоре продают за 6,6 млн рублей в Барнауле. Она находится на ул. Юрина, 204ж. Объявление разместили на etagi.com.

Богатырскую трешку с лесом в коридоре продают за 6,6 млн рублей в Барнауле.
Богатырскую трешку с лесом в коридоре продают за 6,6 млн рублей в Барнауле.
etagi.com

Площадь богатырской квартиры от «ЖК „Добрыня“» — 56,6 кв. м. Находится на 14 из 16 этажей стильной красно-оранжевой многоэтажки, построенной в 2021 году.

В квартире две изолированные спальни — одна с двухъярусной кроватью и в приближенном к скандинавскому стиле. А другую можно смело назвать комнатой принцессы — розовые шторы, постель и дизайн.

Кухня — для любителей бирюзовой воды и золотых пляжей, выполнена именно в этих цветах и совмещена с гостиной. В ней остаются современная техника и качественная мебель.

Стильный минималистичный санузел словно сошел с рисунка, мастерски выполненного одним только простым карандашом. Хозяин утверждает, что все оборудовано качественной сантехникой. Есть организованные места для хранения.

«В квартире сделан эксклюзивный ремонт из дорогих материалов по индивидуальному дизайн-проекту», — пишет владелец.

Сам дом расположен в тихом районе, под круглосуточным видеонаблюдением, на огороженной территории. На ней есть детская и спортивная площадки, большая наземная парковка.

Рядом детская школа, 3 детских сада, лечебные учреждения, множество магазинов и супермаркетов, парк развлечений «Эдельвейс» и несколько торговых центров.

Кстати, в Москве продают просторную элитную квартиру с «вишневой» ванной комнатой за 130 млн рублей.

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