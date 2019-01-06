Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
6 января -15°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Жизнь
32

Богоявление 2019 в католической церкви. Зачем верующие освящают мел и кто такие волхвы

В 2019 году католики отмечают Богоявление 6 января. Это событие завершает зимний цикл святочных праздников. По-другому Богоявление называют праздником «трех королей». В этот день на церковной службе совершают жертвоприношение Христу и освящают мел. Подробнее о традициях католического Богоявления — в материале altapress.ru.

Волхвы. Звезда. Рождественская открытка
Волхвы. Звезда. Рождественская открытка
СС0

В чем суть праздника Богоявление?

По церковному преданию, в Вифлеем за рождественской звездой, чтобы поклониться младенцу Христу, пришли трое волхвов. Это мудрецы с Востока, которые принесли Христу дары — золото, ладан и смирну. На русский слово «волхвы» переводится как «маги», пишет «Фома». По одной из версий, волхвы — это три языческих короля, маги по имени Каспар, Мельхиор и Валтасар.

В праздник Богоявления католики вспоминают о поклонении волхвов младенцу Христу, пишет РИА Новости.

Католическое рождество.
Католическое рождество.
СС0

Богоявление: традиции и обычаи праздника

На Богоявление во время торжественной церковной службы приносят жертвоприношения Христу: золото — как царю, ладан — как Богу, смирну (или мирру) — как человеку.

Кроме того, в храмах освящают мел. Потом верующие пишут им на дверях церквей и домов латинские буквы «C.M.B.» Эту надпись интерпретируют по-разному. Один из вариантов — это первые буквы латинской фразы «Christus mausionem benedicat», что означает «Да благословит Христос этот дом».

Освященный мел хранят в течение года.

Католическое рождество.
Католическое рождество.
СС0

Богоявление у католиков и православных — один и тот же праздник?

Нет. В православии Богоявление — это другое название праздника Крещения, а в католической церкви Богоявление связано с евангельскими событиями после Рождества.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость