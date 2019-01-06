Богоявление 2019 в католической церкви. Зачем верующие освящают мел и кто такие волхвы

В 2019 году католики отмечают Богоявление 6 января. Это событие завершает зимний цикл святочных праздников. По-другому Богоявление называют праздником «трех королей». В этот день на церковной службе совершают жертвоприношение Христу и освящают мел. Подробнее о традициях католического Богоявления — в материале altapress.ru.