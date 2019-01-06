Богоявление 2019 в католической церкви. Зачем верующие освящают мел и кто такие волхвы

В чем суть праздника Богоявление?
По церковному преданию, в Вифлеем за рождественской звездой, чтобы поклониться младенцу Христу, пришли трое волхвов. Это мудрецы с Востока, которые принесли Христу дары — золото, ладан и смирну. На русский слово «волхвы» переводится как «маги», пишет «Фома». По одной из версий, волхвы — это три языческих короля, маги по имени Каспар, Мельхиор и Валтасар.
В праздник Богоявления католики вспоминают о поклонении волхвов младенцу Христу, пишет РИА Новости.
Богоявление: традиции и обычаи праздника
На Богоявление во время торжественной церковной службы приносят жертвоприношения Христу: золото — как царю, ладан — как Богу, смирну (или мирру) — как человеку.
Кроме того, в храмах освящают мел. Потом верующие пишут им на дверях церквей и домов латинские буквы «C.M.B.» Эту надпись интерпретируют по-разному. Один из вариантов — это первые буквы латинской фразы «Christus mausionem benedicat», что означает «Да благословит Христос этот дом».
Освященный мел хранят в течение года.
Богоявление у католиков и православных — один и тот же праздник?
Нет. В православии Богоявление — это другое название праздника Крещения, а в католической церкви Богоявление связано с евангельскими событиями после Рождества.