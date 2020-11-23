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Жизнь

Более 200 алтайских призывников уйдут служить в Росгвардию

В осеннюю призывную кампанию 2020 года из Алтайского края в воинские части Росгвардии уйдут служить более 200 новобранцев, сообщил официальный сайт края.

Призывники Росгвардии.
Призывники Росгвардии.
Андрей Каспришин / 22.rosguard.gov.ru

Призывники отправятся на срочную службу в части Северо-Западного, Центрального Оршанско-Хинганского Краснознаменного округов и Отдельной орденов Жукова, Ленина и Октябрьской Революции Краснознаменной дивизии оперативного назначения имени Ф.Э. Дзержинского войск национальной гвардии Российской Федерации.

В связи с профилактикой коронавируса на краевом сборном пункте проводят барьерный контроль и дезинфекцию.

Перевозки спланировали так, чтобы призывники не контактировали с другими гражданами.

Прибыв в части, они должны будут отсидеть двухнедельный карантин в отдельных казармах.

Предшественники войск национальной гвардии — войска НКВД — внесли весомый вклад в разгром врага в Великой Отечественной войне, напомнил начальник отделения учета и комплектования управления Росгвардии по Алтайскому краю подполковник Сергей Лабаскин, напутствуя новобранцев.

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