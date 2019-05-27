Более 4500 барнаульцев открыли летний сезон на Трассе Здоровья «Мария-Ра»

26 мая, по традиции, состоялся весенний День Ходьбы на Трассе Здоровья «Мария-Ра» . Уже 4-й год подряд в последнее майское воскресенье барнаульцы и гости города оставляют домашние дела, огородные посадки и приходят в лес прогуляться всей семьей, подышать чудесным запахом цветущей черемухи, уделить внимание здоровью! Вот и в это воскресное утро, несмотря на ветреную пасмурную погоду и пролетающие капли дождя, несколько тысяч человек, размявшись вместе с профессиональными фитнес-тренерами, отправились наматывать «километры здоровья».

Традиционно на празднике не назначаются обязательные дистанции и скорость их прохождения. Каждый выбирал свой темп и расстояние. Самые маленькие участники с родителями проходили совсем немного и гордо возвращались на стартовую поляну, где их ждали веселые аниматоры с играми, конкурсами и подарками.

Как всегда, самой многочисленной командой на трассе были студенты Алтайского Медицинского университета. Будущие врачи отправились покорять трассу во главе с ректором, Игорем Петровичем Салданом, показывая пример и другим вузам, и своим будущим пациентам — о здоровье нужно заботиться смолоду!

Очень активной и заметной на празднике была делегация из села Черёмное. Черемновцы зарядили всех позитивом и отличным настроением на старте и отправились веселой компанией в костюмах с символикой села на дистанцию.

Не смог пропустить праздник и Петр Яковлевич Тимченко, один из самых взрослых участников. В свои 93 года Петр Яковлевич со скандинавскими палочками прошел 5 км. Первые 3 000 участников праздника на Трассе Здоровья ждал сюрприз — на втором километре дистанции сотрудники компании «Мария-Ра» вручали подарочные карты номиналом в 1000 рублей на покупки в магазинах сети нового формата. Таких магазинов работает уже 6 в Барнауле и по одному Косихе, Боровихе и Шипуново. Магазины отличаются широким ассортиментом охлажденного мяса, фруктов и овощей, готовой продукции для перекуса, а также новинкой сети — кафе внутри магазина с фрешами, хот-догами, салатами и кофе по доступной цене. Именно в этих магазинах обладатели подарочных карт теперь могут совершать покупки со скидкой 25%!

Открытие летнего сезона на Трассе Здоровья. Олег Укладов.

Несмотря на то, что подарки достались только самым ранним и активным участникам, насладиться праздником, принять участие в конкурсах и отведать угощения от партнеров смог в этот день каждый. На стартовой поляне и 5 километре Трассы Здоровья угощения и сюрпризы приготовили более 10 ведущих краевых и федеральных производителей продуктов питания. «Барнаульский молочный комбинат» и компания «ВимБильДан» угощали участников йогуртами и молочными напитками. Торговый дом «Киприно» приготовил более 10 000 бутербродов с сыром, а компания «Русский хлеб» не только угощала всех, кто дошел до 5 километра, сладкими булочками, но и совместно с «Барнаульским Мясоперерабатывающим заводом» приготовили 10 000 хот-догов, которые пришлись очень кстати для подкрепления сил участников на финише. Ажиотаж вызвало угощение мороженым от «Инмарко». Не только ребятня, но и взрослые участники были просто в восторге.

Открытие летнего сезона на Трассе Здоровья. Олег Укладов.

Всего за этот день было съедено более 2х тонн печенья, вафель, выпито более 15 000 стаканов воды от «Барнаульского Пивоваренного завода» и компании «Бочкари», а также морсов и кваса от партнера «Алтай Квас». Праздник продолжался до самого вечера. После обеда выглянуло солнышко, которое согрело всех участников практически летним теплом. Однако все-таки сильнее весеннего солнца участников Дня ходьбы согревала душевная обстановка, которая и объединила людей, желающих жить активной жизнью, больше двигаться и радоваться этому движению вперед!

Открытие летнего сезона на Трассе Здоровья. Дмитрий Лямзин.

Компания «Мария-Ра» благодарит горожан и гостей города, которые приходят на спортивные праздники, откликаются на призывы заботиться о своем здоровье и жить активной жизнью. Также компания выражает благодарность партнерам за помощь в организации праздника и пропаганду здорового образа жизни!

Всем барнаульцам, которые не смогли прийти на праздник, напоминаем, что следующий День Ходьбы состоится осенью, в последнее воскресенье сентября. У каждого есть возможность подготовиться к покорению дистанции. Главное — проводить время в движении и на свежем воздухе! Трасса Здоровья — самое подходящее для этого место: красивейшая природа, чистый лесной воздух и безопасные дорожки для катания на велосипеде, бега или ходьбы со скандинавскими палочками.