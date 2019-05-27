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Более 4500 барнаульцев открыли летний сезон на Трассе Здоровья «Мария-Ра»

26 мая, по традиции, состоялся весенний День Ходьбы на Трассе Здоровья «Мария-Ра». Уже 4-й год подряд в последнее майское воскресенье барнаульцы и гости города оставляют домашние дела, огородные посадки и приходят в лес прогуляться всей семьей, подышать чудесным запахом цветущей черемухи, уделить внимание здоровью! Вот и в это воскресное утро, несмотря на ветреную пасмурную погоду и пролетающие капли дождя, несколько тысяч человек, размявшись вместе с профессиональными фитнес-тренерами, отправились наматывать «километры здоровья».

Открытие летнего сезона на Трассе Здоровья.
Открытие летнего сезона на Трассе Здоровья.
Дмитрий Лямзин.

Традиционно на празднике не назначаются обязательные дистанции и скорость их прохождения. Каждый выбирал свой темп и расстояние. Самые маленькие участники с родителями проходили совсем немного и гордо возвращались на стартовую поляну, где их ждали веселые аниматоры с играми, конкурсами и подарками.

Как всегда, самой многочисленной командой на трассе были студенты Алтайского Медицинского университета. Будущие врачи отправились покорять трассу во главе с ректором, Игорем Петровичем Салданом, показывая пример и другим вузам, и своим будущим пациентам — о здоровье нужно заботиться смолоду!

Очень активной и заметной на празднике была делегация из села Черёмное. Черемновцы зарядили всех позитивом и отличным настроением на старте и отправились веселой компанией в костюмах с символикой села на дистанцию.

Не смог пропустить праздник и Петр Яковлевич Тимченко, один из самых взрослых участников. В свои 93 года Петр Яковлевич со скандинавскими палочками прошел 5 км. Первые 3 000 участников праздника на Трассе Здоровья ждал сюрприз — на втором километре дистанции сотрудники компании «Мария-Ра» вручали подарочные карты номиналом в 1000 рублей на покупки в магазинах сети нового формата. Таких магазинов работает уже 6 в Барнауле и по одному Косихе, Боровихе и Шипуново. Магазины отличаются широким ассортиментом охлажденного мяса, фруктов и овощей, готовой продукции для перекуса, а также новинкой сети — кафе внутри магазина с фрешами, хот-догами, салатами и кофе по доступной цене. Именно в этих магазинах обладатели подарочных карт теперь могут совершать покупки со скидкой 25%!

Открытие летнего сезона на Трассе Здоровья.
Открытие летнего сезона на Трассе Здоровья.
Олег Укладов.

Несмотря на то, что подарки достались только самым ранним и активным участникам, насладиться праздником, принять участие в конкурсах и отведать угощения от партнеров смог в этот день каждый. На стартовой поляне и 5 километре Трассы Здоровья угощения и сюрпризы приготовили более 10 ведущих краевых и федеральных производителей продуктов питания. «Барнаульский молочный комбинат» и компания «ВимБильДан» угощали участников йогуртами и молочными напитками. Торговый дом «Киприно» приготовил более 10 000 бутербродов с сыром, а компания «Русский хлеб» не только угощала всех, кто дошел до 5 километра, сладкими булочками, но и совместно с «Барнаульским Мясоперерабатывающим заводом» приготовили 10 000 хот-догов, которые пришлись очень кстати для подкрепления сил участников на финише. Ажиотаж вызвало угощение мороженым от «Инмарко». Не только ребятня, но и взрослые участники были просто в восторге.

Открытие летнего сезона на Трассе Здоровья.
Открытие летнего сезона на Трассе Здоровья.
Олег Укладов.

Всего за этот день было съедено более 2х тонн печенья, вафель, выпито более 15 000 стаканов воды от «Барнаульского Пивоваренного завода» и компании «Бочкари», а также морсов и кваса от партнера «Алтай Квас». Праздник продолжался до самого вечера. После обеда выглянуло солнышко, которое согрело всех участников практически летним теплом. Однако все-таки сильнее весеннего солнца участников Дня ходьбы согревала душевная обстановка, которая и объединила людей, желающих жить активной жизнью, больше двигаться и радоваться этому движению вперед!

Открытие летнего сезона на Трассе Здоровья.
Открытие летнего сезона на Трассе Здоровья.
Дмитрий Лямзин.

Компания «Мария-Ра» благодарит горожан и гостей города, которые приходят на спортивные праздники, откликаются на призывы заботиться о своем здоровье и жить активной жизнью. Также компания выражает благодарность партнерам за помощь в организации праздника и пропаганду здорового образа жизни!

Всем барнаульцам, которые не смогли прийти на праздник, напоминаем, что следующий День Ходьбы состоится осенью, в последнее воскресенье сентября. У каждого есть возможность подготовиться к покорению дистанции. Главное — проводить время в движении и на свежем воздухе! Трасса Здоровья — самое подходящее для этого место: красивейшая природа, чистый лесной воздух и безопасные дорожки для катания на велосипеде, бега или ходьбы со скандинавскими палочками.

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