Более 200 безхозяйных линий электропередачи принято на баланс Алтайского филиала Россети Сибирь

В результате совместной с муниципалитетами инвентаризации на территории Алтайского края выявлено 292 безхозяйные линии электропередачи (ЛЭП) и 130 трансформаторных подстанций (ТП). Сейчас на баланс Алтайского филиала принято 232 ЛЭП и 106 ТП.

Всего с 2011 года по настоящее время Алтайский филиал Россети Сибирь консолидировал 450 ЛЭП разного класса напряжения, протяженностью 487 километров, и 279 трансформаторных подстанций, общей мощностью 258 мВА. Механизмы консолидации разные: безвозмездная передача объектов в собственность, часть сетей и подстанций приняты в аренду, другая часть — бесконтрольно-функционирующие энергообъекты, поставлены на баланс, соблюдая утвержденные процедуры.

В 2019 году Алтайский филиал продолжает процесс консолидации электросетевых объектов и примет на баланс еще более 100 ЛЭП, протяженностью 80 километров и 41 трансформаторную подстанцию, мощностью 9 мВА.

Цель — улучшить качество энергоснабжения потребителей и сократить расходы на содержание и обслуживание электросетевого хозяйства.

Консолидация активов на базе государственной компании «Россети» предусмотрена стратегией развития электросетевого комплекса России, одобренной Президентом Российской Федерации. Одной из задач Стратегии развития электросетевого комплекса Российской Федерации является сокращение степени разрозненности территориальных сетевых организаций (ТСО) и повышение контроля над их деятельностью. Консолидация электросетевых активов — это выполнение государственной задачи по формированию среды квалифицированных и ответственных ТСО.

Процесс консолидации электросетевых объектов в одних руках позволит навести порядок в отрасли, повысить, прежде всего, качество и надежность электроснабжения наших граждан. Потребители будут четко знать — кто отвечает за то, чтобы в их домах всегда горел свет и с кого спросить, если этого по какой-то причине не происходит. Компания, которая имеет мощную техническую базу, вложит во вновь приобретенные сети средства, необходимые для проведения модернизации и реконструкции объектов. Никто не обещает, что ситуация наладится на следующий день после передачи объектов надежным владельцам. Восстановление линий, которые не ремонтировались десятки лет, требует времени. Но вложения произойдут, безусловно, потому что новым владельцам совсем не нужен повышенный процент аварийности. Главная задача компании «Россети Сибирь» — обеспечение качественного и надежного энергоснабжения потребителей в зоне обслуживания.