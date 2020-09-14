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Жизнь

+60. Более 900 человек лечат в коронавирусных госпиталях Алтайского края

За прошедшие сутки в Алтайском крае выявили 60 человек, инфицированных коронавирусом, сообщил 14 сентября оперативный штаб. В больницах края проходят лечение 910 пациентов.

Что происходит в отделении реанимации горбольницы №5.
Что происходит в отделении реанимации горбольницы №5.
Дмитрий Лямзин

Большинство новых случаев зафиксировали в Барнауле — 30, а также в Бийске — 7. В Новоалтайске — 4, в Троицком районе — 3. В Алтайском, Бийском, Петропавловском районах — по 2 заболевших. В Рубцовске, Славгороде, Краснощековском, Кытмановском, Михайловском, Первомайском, Поспелихинском, Смоленском, Тальменском и Шелоболихинском районах — по одному заболевшему.

В тяжелом состоянии находится 151 человек, 51 — на аппаратах ИВЛ. Всего лечение проходят 952 человека, из них 42 пациента лечатся амбулаторно.

Всего в крае с начала пандемии заболело 12 588, выздоровело — 11 246 человек (+14 за сутки).

Всего скончалось 390 человек, за прошедшие сутки — 2 пациента.

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