+60. Более 900 человек лечат в коронавирусных госпиталях Алтайского края

Большинство новых случаев зафиксировали в Барнауле — 30, а также в Бийске — 7. В Новоалтайске — 4, в Троицком районе — 3. В Алтайском, Бийском, Петропавловском районах — по 2 заболевших. В Рубцовске, Славгороде, Краснощековском, Кытмановском, Михайловском, Первомайском, Поспелихинском, Смоленском, Тальменском и Шелоболихинском районах — по одному заболевшему.
В тяжелом состоянии находится 151 человек, 51 — на аппаратах ИВЛ. Всего лечение проходят 952 человека, из них 42 пациента лечатся амбулаторно.
Всего в крае с начала пандемии заболело 12 588, выздоровело — 11 246 человек (+14 за сутки).
Всего скончалось 390 человек, за прошедшие сутки — 2 пациента.