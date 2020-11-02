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Жизнь

Более 50 человек пропали в Алтайском крае в октябре

Алтайский поисковый отряд «Лиза Алерт» опубликовал статистику по пропавшим в регионе людям за октябрь 2020 года.

Пропал человек.
Пропал человек.
altapress.ru

В октябре поступило 50 заявок на поиск пропавших. Из них живыми нашли 38 человек.

«Найдены погибшими — пять человек. Детей среди погибших — нет. Поиски тех, кто не найден, продолжаются», — отметили в отряде.

В главной группе поискового отряда отметили, что ежедневно в России пропадает до 300 человек.

«Причины разные: дети теряются в торговых центрах, старики теряют память на улице, многие просто убегают из дома», — пояснили количество пропадающих.

Ранее сообщали, что в Алтайском крае более полугода ищут 43-летнего мужчину с зелеными глазами.

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