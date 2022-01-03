Более 8100 человек с коронавирусом умерло в Алтайском крае с начала пандемии

8103 человека с коронавирусом умерли в Алтайском крае с начала пандемии — оперативную сводку по состоянию на 3 января 2022 года опубликовал региональный оперштаб.

«Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 120 524 человека, в т. ч. 10 701 ребенок. Выздоровели 101 901 человека (+ 567). Умерли 8 103 человек (+24), все взрослые, в том числе по причинам смерти: коронавирусная инфекция — 6 652 человек (+24), иные причины смерти — 1 451 человек (+0)», — говорится в сообщении оперштаба.

По состоянию на 3 января на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией находятся 1750 человека.

Кроме этого, 199 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях.

Количество тяжелобольных составляет 405 человек, из них подключено к аппаратам ИВЛ — 171.

По состоянию на утро 3 января в Алтайском крае против COVID-19 прививается 1 163 042 человека, в том числе: 59 093 человека получили первую прививку; 1 045 915 человек полностью привиты; 58 034 человека получили повторную вакцинацию.