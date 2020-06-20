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Жизнь

Более 50 человек с подтвержденным COVID-19 умерли в Алтайском крае

За сутки в Алтайском крае зарегистрировали 73 новых заболевших коронавирусом, сообщили в оперативном штабе утром 20 июня. Скончались еще три человека. Количество умерших уже перевалило за полсотни.

Что происходит в отделении реанимации горбольницы №5.
Что происходит в отделении реанимации горбольницы №5.
Дмитрий Лямзин

Из числа новых случаев в Барнауле заболело 49 человек, в Камне-на-Оби — 3, Ребрихинском районе — 3, Тальменском районе — 3, Каменском районе — 2, Мамонтовском районе — 2, Новоалтайске — 2, Первомайском районе — 2, Рубцовске — 2, Калманском, Кулундинском, Смоленском, Советском, Топчихинском районах — по 1 человеку.

Всего в крае зарегистрировали 3226 инфицированных. 2217 пациентов уже выписались по выздоровлению.

За сутки произошло три смертельных случая. Один из них — от коронавируса, два — иные причины смерти, уточняют в оперштабе.

За весь период скончались 52 человека, все взрослые. 28 случаев от COVID-19, 21 случай — иные причины смерти, три еще находятся на экспертизе.

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