+91. Более 250 человек скончалось в коронавирусных госпиталях Алтайского края

Больше всего заболевших в Барнауле — 64, Новоалтайске — 5, Благовещенский, Первомайский районы и Рубцовск — по 4 человека, Славгород, Тальменский район — по 2 человека, Бурлинский, Косихинский, Курьинский, Локтевский, Рубцовский, Третьяковский районы — по одному человеку.

Скончалось за стуки еще три человека (двое от COVID-19). Всего с начала пандемии в коронавирусных госпиталях умерло 253 человека.

Всего заболело в крае 10 158 человек, из них 8 360 уже вылечились. За сутки выздоровели 178 пациентов.