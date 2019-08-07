Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
7 августа 26°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Жизнь

Более четверти российских детей жили в малоимущих семьях

Более четверти (26%) несовершеннолетних в 2017 году жили в семьях с уровнем доходов ниже прожиточного минимума, пишет РБК со ссылкой на данные Росстата по итогам статистического мониторинга бедности.

Копилка, деньги.
Копилка, деньги.
СС0

Данные по детской бедности за 2018 год будут представлены в 2020 году.

Наиболее остро проблема стоит в сельской местности и в многодетных семьях. По данным ведомства, 45% детей, живущих на селе, в 2017 году росли в малоимущих семьях, как и 52,2% детей из многодетных семей.

По мнению директора Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Татьяны Малевой, именно детская бедность формирует «ловушку нищеты».

«На всех этапах жизненного цикла они будут чувствовать депривированность, которая закреплена за ними с детства», — сказала она.

По ее словам, дети из малоимущих семей не смогут получить достойное образование и полноценное социальное обслуживание, то есть станут аутсайдерами на рынке труда.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что более половины бедных в России — это семьи с детьми, пишет polit.ru.

«Наиболее бедными являются семьи с детьми или многодетные семьи, которых, к сожалению, в структуре у нас 51%", — сообщила Голикова.

В конце июля Росстат подтвердил рост бедности: численность россиян с денежными доходами ниже прожиточного минимума (уровень бедности) в первом квартале 2019 года составила 20,9 млн человек, или 14,3% от всего населения.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость