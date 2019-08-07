Более четверти российских детей жили в малоимущих семьях

Более четверти (26%) несовершеннолетних в 2017 году жили в семьях с уровнем доходов ниже прожиточного минимума, пишет РБК со ссылкой на данные Росстата по итогам статистического мониторинга бедности.

Данные по детской бедности за 2018 год будут представлены в 2020 году.

Наиболее остро проблема стоит в сельской местности и в многодетных семьях. По данным ведомства, 45% детей, живущих на селе, в 2017 году росли в малоимущих семьях, как и 52,2% детей из многодетных семей.

По мнению директора Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Татьяны Малевой, именно детская бедность формирует «ловушку нищеты».

«На всех этапах жизненного цикла они будут чувствовать депривированность, которая закреплена за ними с детства», — сказала она.

По ее словам, дети из малоимущих семей не смогут получить достойное образование и полноценное социальное обслуживание, то есть станут аутсайдерами на рынке труда.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что более половины бедных в России — это семьи с детьми, пишет polit.ru.

«Наиболее бедными являются семьи с детьми или многодетные семьи, которых, к сожалению, в структуре у нас 51%", — сообщила Голикова.

В конце июля Росстат подтвердил рост бедности: численность россиян с денежными доходами ниже прожиточного минимума (уровень бедности) в первом квартале 2019 года составила 20,9 млн человек, или 14,3% от всего населения.