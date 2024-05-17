Рейд по проверке общественного транспорта провели в Барнауле. По его итогам перевозчикам направят 16 претензий, сообщили в мэрии .

Проверку провел комитет по дорожному хозяйству вместе с Госавтоинспекцией, автодорожным надзором и депутатами на конечных остановках «пл. Спартака» и «Спартак-2».

Нарушения выявили на нескольких маршрутах, на которых работают частные перевозчики. Замечания связаны с санитарным состоянием и документацией.

Также проведен анализ жалоб горожан на срывы рейсов и неисполнение расписания движения. В адрес перевозчиков будет направлено 16 претензий.

Ранее сбой произошел в барнаульской карте транспорта.

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