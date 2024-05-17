17 мая
  • Хлеба и зрелищ
  • Лучший алтайский товар
  • Культпоход
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Жизнь

Более десятка претензий направят барнаульским перевозчикам после проверки автобусов

Рейд по проверке общественного транспорта провели в Барнауле. По его итогам перевозчикам направят 16 претензий, сообщили в мэрии.

Проверку провел комитет по дорожному хозяйству вместе с Госавтоинспекцией, автодорожным надзором и депутатами на конечных остановках «пл. Спартака» и «Спартак-2».

Нарушения выявили на нескольких маршрутах, на которых работают частные перевозчики. Замечания связаны с санитарным состоянием и документацией.

Также проведен анализ жалоб горожан на срывы рейсов и неисполнение расписания движения. В адрес перевозчиков будет направлено 16 претензий.

Ранее сбой произошел в барнаульской карте транспорта.

Самое важное - в нашем Telegram-канале

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Все события
Представление «Как разбудить дракона»
Турнир «Битва драконов»
Театральная ярмарка «Папин день»
Экскурсия на Сереброплавильный завод
Присоединяйтесь
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2024
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость