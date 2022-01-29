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Жизнь

Более 800 детей и подростков привили от ковида в Алтайском крае

889 детей и подростков в возрасте от 12 до 17 лет привили от коронавируса в Барнауле, Бийске и Рубцовске по данным на 29 января.

Детская вакцина от коронавируса "Спутник М".
Детская вакцина от коронавируса "Спутник М".
zdravalt.ru

Вакцинация несовершеннолетних началась 25 января. Прививки «Спутником М» ставят в детских поликлиниках и общеобразовательных учреждениях. В прививочной кампании участвуют 97 медорганизаций.

Перед вакцинацией ребенка обязательно осматривает педиатр, измеряет температуру, давление, пульс и сатурацию, сообщает алтайский минздрав.

Предварительно родители должны дать согласие.

«Бывают ситуации разные — родитель говорит „да“, подросток — „нет“, и мы его не вакцинируем. Бывает и наоборот: родитель говорит „нет“, а подросток — „а я хочу“, такого подростка мы тоже не вакцинируем. Мы проводим беседу с родителями и говорим подростку, что должен объяснить родителям свое желание. И если родители не напишут заявление, мы вакцинировать тебя не сможем», — рассказала главный врач детской поликлиники № 9 Барнаула Ирина Потапова.

Для коллективного иммунитета в Алтайском крае необходимо поставить прививку 60% детского населения. Это более 80 тыс. человек.

Вакцину будут поставлять в регион регулярно. График поставок уточняется.

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