23 августа
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Жизнь

Более 170 девочек до 18 лет стали мамами в Алтайском крае

За минувший год в Алтайском крае 174 девочки до 18 лет стали мамами. Об этом сообщает "Бийский рабочий".

Беременная женщина, снимок УЗИ.
Беременная женщина, снимок УЗИ.
Фото: freepik, автор Racool_studio.

По сравнению с прошлыми годами, количество несовершеннолетних мам стало снижаться. Так в 2020 году их было 239, а в 2022 - уже 174.

Уполномоченный по правам ребенка в Алтайском крае Ольга Казанцева отмечает, что только у немногих молодых мам есть поддержка от отца ребенка или своей семьи. Однако в большинстве случаев девушки попадают в весьма непростую ситуацию.

Чаще всего у девушек нет места жительства, социальной поддержки и завершенного образования, они испытывают недостаток средств для жизни.

"Социальная и экономическая незрелость маленькой мамы может быть преградой для полноценного развития ребенка, в ряде случаев мамы могут иметь ментальные ограничения, вредные привычки, быть без попечения родителей, проживать в неблагополучных семьях", - перечисляет Ольга Казанцева.

По этой причине Ольга Казанцева выступает за создание проекта, который объединит социальную защиту, здравоохранение, образование, общественные организации вокруг девушки.

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