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Жизнь

Более 200 единиц техники будут устранять последствия снегопада в Барнауле

Штормпрогноз, обещанный синоптиками, сбывается. В Барнауле обильно идет снег. На борьбу с непогодой уже вышли до 80 единиц техники, сообщает пресс-служба мэрии.

Барнаул после снегопада.
Барнаул после снегопада.
Анна Зайкова.

В связи с неблагоприятным погодными условиями «Автодорстрой» в ближайшие сутки будет работатьработает по продленному графику.

На линию уже вышли до 80 единиц спецтехники, ночью планируют вывести еще порядка 130 машин. Пришлось привлечь привлечена даже дополнительную наемную технику.

Машины посыпают проезжую часть песчано-соляной смесью, тракторы прометают тротуары, а снегопогрузчики вывозят кучи снега, сообщают в мэрии.

В «Автодорстрое» рекомендуют автомобилистам по возможности отказаться от использования личного автотранспорта, быть осторожными на дороге и с пониманием отнестись к работе снегоуборочной техники.

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