Более 2 млн масок произвели в Алтайском крае

С конца марта в Алтайском крае местные организации изготовили около 2,1 млн защитных масок, сообщило министерство промышленности и энергетики региона.

Основные поставки осуществляются для предприятий, объектов торговли, логистики, а также в бюджетные учреждения. Маски отгружаются и в магазины на продажу.

Власти отмечают, что спрос на защитные маски снизился, так как большая их часть многоразовые. Например, швейная фабрика «Авангард» и Тальменская швейная фабрика делают маски из марли. В совокупности эти предприятия могут выпускать 20−25 тысяч масок в сутки.

В связи со снижением спроса предприятия в последние две недели уменьшили объемы производства, а также часть произведенной продукции оставили на складах. По их информации, сейчас в наличии имеется более 100 тысяч масок.

В крае до пандемии маски не шили. Сейчас этим занимаются 114 организаций. Максимальные суточные объемы производства составляют 111 тысяч масок.

С 12 мая в Алтайском крае вводится масочный режим.