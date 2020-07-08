Более 850 млн рублей будет потрачено на благоустройство городов и сел Алтайского края

Что благоустроят в Барнауле?
Иван Гилев отметил, что деньги пойдут на преображение 253 дворовых и 56 общественных территорий муниципальных образований Алтайского края. Для этого в бюджет проекта заложено 250 млн рублей. Работа уже сейчас, по словам министра, идет полным ходом.
Так, в Барнауле планируется провести благоустройство 81 двора и двух общественных территорий на сумму более 250 млн рублей. В большей степени повезло Индустриальному району, где будет модернизировано 28 объектов.
Как проходит отбор?
В городах с численностью населения свыше 20 тыс. человек объекты для модернизации выбираются по принципу рейтингового онлайн-голосования.
В муниципальных образованиях с населением свыше 8 тыс. человек — в ходе открытого обсуждения. В любом случае в отборе участвуют жители, а именно — собственники жилья и другие заинтересованные лица.
Иван Гилев,
министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края:
Решение о включении в программу дворовых территорий принимает орган местного самоуправления, исходя из поступивших к ним заявок от собственников помещений многоквартирных домов, принявших решение об участии в программе.
Всем ли будет комфортно?
Важным условием предоставления субсидий стало обязательство муниципального образования-получателя в ходе благоустройства обеспечить комфортную среду и для инвалидов и маломобильных групп населения.