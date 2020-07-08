Более 850 млн рублей будет потрачено на благоустройство городов и сел Алтайского края

Об этом 7 июля рассказал Иван Гилев, министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края. Обсуждение проходило в рамках интернет-форума «Благоустройство общественных и дворовых территорий в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

Что благоустроят в Барнауле?

Иван Гилев отметил, что деньги пойдут на преображение 253 дворовых и 56 общественных территорий муниципальных образований Алтайского края. Для этого в бюджет проекта заложено 250 млн рублей. Работа уже сейчас, по словам министра, идет полным ходом.

Так, в Барнауле планируется провести благоустройство 81 двора и двух общественных территорий на сумму более 250 млн рублей. В большей степени повезло Индустриальному району, где будет модернизировано 28 объектов.

Как проходит отбор?

В городах с численностью населения свыше 20 тыс. человек объекты для модернизации выбираются по принципу рейтингового онлайн-голосования.

В муниципальных образованиях с населением свыше 8 тыс. человек — в ходе открытого обсуждения. В любом случае в отборе участвуют жители, а именно — собственники жилья и другие заинтересованные лица.

Иван Гилев. Алиса Батурина , altapress.ru.

Иван Гилев,

министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края:

Решение о включении в программу дворовых территорий принимает орган местного самоуправления, исходя из поступивших к ним заявок от собственников помещений многоквартирных домов, принявших решение об участии в программе.

Всем ли будет комфортно?

Важным условием предоставления субсидий стало обязательство муниципального образования-получателя в ходе благоустройства обеспечить комфортную среду и для инвалидов и маломобильных групп населения.