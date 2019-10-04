Более 2 млрд рублей предоставил Россельхозбанк алтайским аграриям на сезонные работы

Большую часть из оформленных средств, 1,6 млрд рублей, получили предприятия малого и среднего бизнеса.
Особое внимание Банк уделяет финансированию малых предприятий членов АККОР. С начала 2019 года 16 членов союза крестьянско-фермерских формирований Алтая оформили кредиты на сезонные работы по новой программе.
Николай Бойко,
директор Алтайского филиала Россельхозбанка:
Своевременно проведенные посевная и уборочная компании способствовали хорошему урожаю, который сейчас получают наши фермеры, в том есть доля и нашей заслуги — запрашиваемый и необходимый объем финансирования был предоставлен Банком нашим клиентам оперативно и в полном объеме.