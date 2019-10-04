Более 2 млрд рублей предоставил Россельхозбанк алтайским аграриям на сезонные работы

Объем выданных кредитов на проведение сезонных работ Алтайского регионального филиала Россельхозбанка к концу сентября 2019 года превысил 2 млрд рублей. Всего с начала текущего года на эти цели оформлено 130 кредитов, из них по льготной ставке 117 кредитов на сумму 2 млрд рублей.