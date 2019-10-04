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Жизнь
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Более 2 млрд рублей предоставил Россельхозбанк алтайским аграриям на сезонные работы

Объем выданных кредитов на проведение сезонных работ Алтайского регионального филиала Россельхозбанка к концу сентября 2019 года превысил 2 млрд рублей. Всего с начала текущего года на эти цели оформлено 130 кредитов, из них по льготной ставке 117 кредитов на сумму 2 млрд рублей.

Большую часть из оформленных средств, 1,6 млрд рублей, получили предприятия малого и среднего бизнеса.

Особое внимание Банк уделяет финансированию малых предприятий членов АККОР. С начала 2019 года 16 членов союза крестьянско-фермерских формирований Алтая оформили кредиты на сезонные работы по новой программе.

Николай Бойко,
директор Алтайского филиала Россельхозбанка:

Своевременно проведенные посевная и уборочная компании способствовали хорошему урожаю, который сейчас получают наши фермеры, в том есть доля и нашей заслуги — запрашиваемый и необходимый объем финансирования был предоставлен Банком нашим клиентам оперативно и в полном объеме.

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