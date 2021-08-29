29 августа 28°C
Коронавирус
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

Более 250 новых ковидных больных выявили за сутки в Алтайском крае

В Алтайском крае за прошедшие сутки зарегистрировано 253 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, выздоровело 104 пациента, умерло 23 человека, от COVID-19 — 20, сообщает оперштаб.

Коронавирус.
Коронавирус.
unsplash.com

Среди 253 новых случаев заболевания есть в том числе бессимптомные.

Количество тяжелобольных — 607, из них подключено к аппаратам ИВЛ — 219.

Всего в крае на новую коронавирусную инфекцию обследовано 1952187 человек.

«Географическая» статистика заболевания:

Барнаул — 73, Бийск — 18, Рубцовск — 17, Заринск — 11, Новоалтайск — 8, Белокуриха — 7, Славгород — 6, Алейский, Кулундинский, Локтевский, Первомайский, Рубцовский районы — по 5 заболевших, Бийский, Благовещенский, Змеиногорский, Поспелихинский, Ребрихинский, Тальменский, Третьяковский районы — по 4 заболевших, Алтайский, Волчихинский, Егорьевский, Залесовский, Заринский, Ключевской, Курьинский, Павловский, Смоленский, Усть-Калманский, Шелаболихинский, Шипуновский районы — по 3 заболевших, Зональный, Калманский, Каменский, Крутихинский, Кытмановский, Михайловский, Новичихинский, Табунский районы — по 2 заболевших, ЗАТО Сибирский, Краснощековский, Мамонтовский, Немецкий национальный, Панкрушихинский, Топчихинский, Тюменцевский, Хабарский районы — по 1 заболевшему.

Ранее глава правительства РФ Михаил Мишустин выделил Алтайскому краю деньги на кислородные концентраторы.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость