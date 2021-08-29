Более 250 новых ковидных больных выявили за сутки в Алтайском крае

В Алтайском крае за прошедшие сутки зарегистрировано 253 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, выздоровело 104 пациента, умерло 23 человека, от COVID-19 — 20, сообщает оперштаб.

Среди 253 новых случаев заболевания есть в том числе бессимптомные.

Количество тяжелобольных — 607, из них подключено к аппаратам ИВЛ — 219.

Всего в крае на новую коронавирусную инфекцию обследовано 1952187 человек.

«Географическая» статистика заболевания:

Барнаул — 73, Бийск — 18, Рубцовск — 17, Заринск — 11, Новоалтайск — 8, Белокуриха — 7, Славгород — 6, Алейский, Кулундинский, Локтевский, Первомайский, Рубцовский районы — по 5 заболевших, Бийский, Благовещенский, Змеиногорский, Поспелихинский, Ребрихинский, Тальменский, Третьяковский районы — по 4 заболевших, Алтайский, Волчихинский, Егорьевский, Залесовский, Заринский, Ключевской, Курьинский, Павловский, Смоленский, Усть-Калманский, Шелаболихинский, Шипуновский районы — по 3 заболевших, Зональный, Калманский, Каменский, Крутихинский, Кытмановский, Михайловский, Новичихинский, Табунский районы — по 2 заболевших, ЗАТО Сибирский, Краснощековский, Мамонтовский, Немецкий национальный, Панкрушихинский, Топчихинский, Тюменцевский, Хабарский районы — по 1 заболевшему.

Ранее глава правительства РФ Михаил Мишустин выделил Алтайскому краю деньги на кислородные концентраторы.