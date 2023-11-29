Более 250 пар носочков для недоношенных детей связали осужденные Алтайского края

Более 250 пар носочков, полсотни маленьких пледиков и игрушек для недоношенных детей связали осужденные из колоний Алтайского края. Подарить тепло решили не только осужденные женщины, но и мужчины, а также ветераны УИС. Об этом рассказала пресс-служба УФСИН.

Петля за петлей

Уже шесть лет осужденные поддерживают новорожденных торопыжек в рамках проекта «Дарю тепло». Его реализует УФСИН России по Алтайскому краю совместно с барнаульским клубом вязальщиц для недоношенных детей «28 петель».

«28 петель» - именно столько требуется петель на резинку самого маленького носочка для недоношенного ребенка.

Крошечные вещи уже который год вяжут осужденные женщины ИК-6 села Шипуново. А вот впервые взяли спицы в руки осужденные из УКП при ЛИУ-8 Новоалтайска. Более того, подарить тепло решили и мужчины из ИК-3 Барнаула. Также помогли проекту ветераны УИС из Бийска. В свободное от работы время они вязали носки, пледы и игрушки.

Всего получилось 54 пледа, 258 пар носков и 39 терапевтических игрушек. Их передали перинатальному центру «ДАР» в Международный день недоношенных детей.

Осужденные связали вещи для недоношенных детей Пресс-служба УФСИН по Алтайскому краю

Личный опыт

Вязать такие маленькие вещи учит координатор клуба «28 петель» Наталья Розенгрин. Она сама мама недоношенного ребенка: ее сын родился в 30 недель весом 950 граммов и ростом 36 см.

По воспоминаниям Натальи, после родов она сильно переживала за здоровье малыша и чтобы отвлечься от мыслей начала вязать. Затем она узнала про казахстанский клуб «28 петель» и решила присоединиться к нему. А шесть лет назад открыла собственный клуб в Алтайском крае. За годы своего существования участницы и волонтеры передали «ДАРу» более 4 тыс. вещей.

С января по сентябрь 2023 года в «ДАРе» родилось 4,5 тысяч малышей. Из них 573 ребенка появились на свет раньше срока. 65 детей весили при рождении от 1 до 1,5 кг, а 48 малышей родились совсем маленькими, с экстремально низкой массой тела (до 1 кг).

Держать в тонусе

Вяжут вещи для новорожденных только из натуральных материалов: хлопка и шерсти. Пряжу и инструменты для вязания предоставляют Алтайские региональные общественные организации «Рубикон» и «Здоровая нация».

Вещи из натуральной шерсти очень полезны в выхаживании недоношенных малышей, отмечает Наталья Розенгрин. Во-первых, шерсть согревает и создает дополнительную защиту слабого организма, так как терморегуляция у торопыжки нарушена.

Во-вторых, натуральные материалы изделий оказывают мягкое точечное воздействие на кожу малыша и тем самым участвуют в рефлекторном массаже. Это помогает новорожденному стабилизировать ритмы дыхания и сердцебиения, стимулируют естественную двигательную активность. Так коврик под голову служит профилактикой апноэ – кратковременной остановки дыхания у новорожденных, связанной с неразвитостью дыхательного центра мозга.

Осужденные связали вещи для недоношенных детей Пресс-служба УФСИН по Алтайскому краю

Игрушки для недоношенных детей тоже непростые. Они вяжутся в форме осьминожки с длинными щупальцами, которые напоминают малышам пуповину. Так ребенок чувствует себя в безопасности и легче переносит реабилитацию.