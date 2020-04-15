Более 700 пар в Алтайском крае перенесли свадьбы из-за пандемии коронавируса

«В Алтайском крае принято решение об ограничении государственной регистрации брака в торжественных условиях. За апрель более 600 пар, которые планировали зарегистрировать брак, перенесли даты на период после 1 июня, как было рекомендовано правительством и минюстом РФ», — рассказала на пресс-конференции 15 апреля начальник управления юстиции региона Оксана Грохотова.
К тому же, на май планировалась регистрация 145 браков и более половины из них пришлось перенести.
Пока ЗАГСы края заключают браки только если регистрацию невозможно перенести, к примеру, если есть угроза жизни и здоровью или из-за ожидания ребенка, добавила Грохотова.
В таком случае браки регистрируются только в присутствии жениха и невесты. В марте и апреле таким образом поженили 120 пар.