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Жизнь

Более 700 пар в Алтайском крае перенесли свадьбы из-за пандемии коронавируса

Более 700 влюбленных пар в Алтайском крае были вынуждены перенести свои свадьбы на лето из-за ограничений в связи с коронавирусом. Пока ЗАГСы не регистрируют браки в торжественной, но пожениться все равно можно, если есть форс-мажор.

Свадьба.
Свадьба.
unsplash.com

«В Алтайском крае принято решение об ограничении государственной регистрации брака в торжественных условиях. За апрель более 600 пар, которые планировали зарегистрировать брак, перенесли даты на период после 1 июня, как было рекомендовано правительством и минюстом РФ», — рассказала на пресс-конференции 15 апреля начальник управления юстиции региона Оксана Грохотова.

К тому же, на май планировалась регистрация 145 браков и более половины из них пришлось перенести.

Пока ЗАГСы края заключают браки только если регистрацию невозможно перенести, к примеру, если есть угроза жизни и здоровью или из-за ожидания ребенка, добавила Грохотова.

В таком случае браки регистрируются только в присутствии жениха и невесты. В марте и апреле таким образом поженили 120 пар.

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